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影／ 陳景峻爆料柯P違法 姚文智：如同政變

小心年後找牙醫！吃牛軋糖太嗨牙裂 嗑雞腳太涮嘴牙斷

2018-02-03 12:20聯合報 記者徐如宜╱即時報導

不少人在過年放縱吃喝，阮綜合醫院牙科表示，春節後牙科門診數總是暴增，有人哺牛軋糖太嗨牙裂，有人嗑雞腳太涮嘴牙斷。醫師提醒民眾吃帶硬殼的食物最好用器具輔助，避免直接啃咬，也避免單點受力，並注意潔牙。

28歲張先生去年農曆過年放年假，每日宅在家邊打電動邊吃零食。原本他的牙齒就已些微鬆動，大年初一只是咬嚼一顆牛軋糖，門牙突然斷裂。另有名35歲周姓男子，春節期間餐餐大魚大肉，結果啃到堅硬雞骨，後臼齒受力不均，應聲斷裂，牙齒得抽神經做根管治療。

阮綜合牙科醫師陳湘蓁表示，很多人過年期間閒著一直吃東西，造成口腔長時間處於酸性，加上若是曾經蛀牙過，脆弱的牙齒很容易在這時候碎裂。根據國民健康署調查，過年期間多吃零食的數量達4成7，喝飲料的數量也比平常多2成；從除夕到初八若每人進食餐數增加，9天下來可能增為高達50次。依據往年經驗，常會使得年後牙醫門診數暴增3成。

陳湘蓁表示，一些蛀牙曾補過牙、牙齒結構或強度已經比正常人差的脆弱族群，尤其要避免這些硬底子食物，否則輕微的崩裂還可以修補，做牙套，嚴重者就得面對拔牙之苦。過年時親友聚在一起話家常，邊啃瓜子、開心果、花生等堅硬食物，甚至是黏黏的牛軋糖，會將老人的假牙給黏了下來！

台灣因為水質缺氟，齲齒、牙齦發炎和牙齒崩裂是國人最常見的就診原因。陳湘蓁說，其中牙齒崩裂病患常在年後明顯劇增。因為牙齒保健與口腔的酸鹼度有很大關係，當口腔酸鹼度低於PH值5.5以下的酸性，就容易蛀牙，而年節常見的零食以甜食居多，多屬於酸性，過年期間若無間斷地進食，容易讓口腔持續處於酸性，這時候再咬到較硬的食物如牛軋糖、花生、肉排等，就可能造成牙齒崩裂。

牙醫師提醒，民眾吃帶硬殼的食物最好用器具輔助，避免直接啃咬，也避免單點受力。而年節大快朵頤經常使人忽略清潔牙齒，民眾除了以牙線潔牙，也可適時使用無酒精的漱口水加強清潔牙縫、口腔壁及舌側。而飯後馬上刷牙可能因為口中酸性而傷害琺瑯質，更容易蛀牙；飯後1小時左右再潔牙，較能避免牙菌斑附著。

為了啃雞腳，不小心啃得牙都斷了。圖／阮綜合醫院提供
為了啃雞腳，不小心啃得牙都斷了。圖／阮綜合醫院提供
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