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紙風車劇團嘉義縣演出翁章梁公布競選教育政策

2018-01-28 20:23聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣立委蔡易餘主辦的紙風車劇團「368鄉鎮市區兒童藝術工程」，今晚在太保市演出，吸引超過2000名大小朋友，欣賞充滿童趣「武松打虎」戲劇，表演過程一度降雨，演出精彩無人離場，主辦單位發放輕便雨衣，大家雨中看戲，縣長初選參選人翁章梁席地而坐，陪孩子欣賞，全場笑聲、掌聲不斷，翁公布推動廣設公托等5項教育政策。

翁章梁公布教育政策:推動廣設公托，提供家長托育需求，減輕經濟負擔；推動國中小學生一人一藝術才能；推動母語課程，除現在的福佬話、客家話、原住民語，還要推動東南亞語母語教學，讓小朋友有更多選擇機會，更早看見世界，培養國際觀；學生數少於100人學校，要讓小學校發展自己特色，做出「小而美」教育品質，這是優先項目；專業老師不兼職行政工作，讓老師專心授課。

他強調，要讓小朋友受到好教育，有一身好功夫，未來的人生才有更多選擇的機會，這是政府的責任，透過教育是最基礎的方法，「地基打得穩，厝才起的美」。

他表示，要讓中小學生未來不只快樂學習，還要有競爭力，當時他在中央任職，總統蔡英文常說國家強不強，不是只看城市發展，更要看鄉村富不富裕，若當選縣長，施政重點就是要發展鄉村，公平分配資源平、讓大家更好過日子，讓下一代更有競爭力。

他說，全縣共150所國中小3萬1190名學生，學生數100人以下學校80幾所，讓每個孩子都能築夢踏實，未來致力落實與革新，讓學生有更好學習環境，將來成為家庭社會支柱。

紙風車劇團「368鄉鎮市區兒童藝術工程」，今晚在嘉義縣太保市演出，縣長初選參選人...
紙風車劇團「368鄉鎮市區兒童藝術工程」，今晚在嘉義縣太保市演出，縣長初選參選人翁章梁(左二)抱裝扮老虎人偶，逗趣即興演出。記者魯永明／攝影
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紙風車劇團「368鄉鎮市區兒童藝術工程」，今晚在嘉義縣太保市演出，吸引超過200...
紙風車劇團「368鄉鎮市區兒童藝術工程」，今晚在嘉義縣太保市演出，吸引超過2000名大小朋友，欣賞「武松打虎」戲劇，表演過程一度降雨，主辦單位發放輕便雨衣，大家雨中看戲。記者魯永明／攝影
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原住民語蔡易餘東南亞

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