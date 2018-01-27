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這樣的愛心真實在 年貨任你搬、我付帳

2018-01-27 19:55聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林虎尾東區扶輪社今天辦了一場愛心大採購，讓家扶受扶戶到全聯辦年貨「搬免驚」，只要喜歡或平常買不起、「嘸甘」買的，扶輪社全埋單「買的人高興，付錢的人也開心！」，受扶家庭年終採購樂，滿車愛心推回家。

「今年總算能有一頓像樣的年菜了！」每戶3千元，在扶輪社員陪伴下，穿梭全聯福利中心年終大採購，一進賣場，葡萄、青菜、餅乾一包包堆滿購物車，受扶兒童「阿宏」高興地說「阿嬤捨不得買的今天都可買回家了」。

「儘量買，別擔心貴不貴」即便超過3千元，扶輪叔嬸也當場自掏腰包再加碼，就為讓大家買得開心。扶輪社長張旭初、曾美鑾伉儷更加碼贈送台灣精製好家庭毛巾及超可愛的毛巾兔娃娃，立委張麗善也來助陣陪買並加贈保溫瓶。全聯店經理王淑媛看到一整店愛心趴趴購，感動萬分也加贈大串衛生紙

張旭初說，甘苦人家節儉慣了，很多東西捨不得買，所以除3千元定額，超過的社員也全都埋單，金華干貝燉雞、老滷萬巒豬腳、櫻花蝦米糕、香腸、紅燒鯛魚等高檔的年菜和養生的乾果，讓大家過好年，看到大家買得高興，他們付錢也開心。

豐泰基金會董事長林金陽、虎尾前代表會主席張榮麗和虎尾鎮長林文彬，不僅熱心贊助也來當「愛心陪買員」，分享購物經驗，讓受扶戶能用有限的錢買到最實用的東西。

「這種ㄟ愛心尚實在」75歲劉爺爺說，甘苦人過年，還能一家團圓享受干貝雞還是頭一遭。80歲何奶奶感謝扶輪社的貼心，裝載一車滿滿的愛讓大家溫暖過新年。雲林家扶主委陳燦勳感謝虎尾東區扶輪社愛心不打烊，讓清寒人家也能有一頓美好的團圓年菜。

虎尾東區扶輪社在全聯開辦新春愛心大採購，讓家扶中心受扶戶自由選購辦年貨，喜氣洋洋...
虎尾東區扶輪社在全聯開辦新春愛心大採購，讓家扶中心受扶戶自由選購辦年貨，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
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立委張麗善也來當愛心陪買員，教受扶戶如何辦好年菜。記者蔡維斌／攝影
立委張麗善也來當愛心陪買員，教受扶戶如何辦好年菜。記者蔡維斌／攝影
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扶輪社員不僅出錢埋單，還分享經驗採買年貨經驗，讓受扶戶以有限的錢買到更多想要的東...
扶輪社員不僅出錢埋單，還分享經驗採買年貨經驗，讓受扶戶以有限的錢買到更多想要的東西。記者蔡維斌／攝影
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虎尾東區扶輪社在全聯開辦新春愛心大採購，讓家扶中心受扶戶自由選購辦年貨，喜氣洋洋...
虎尾東區扶輪社在全聯開辦新春愛心大採購，讓家扶中心受扶戶自由選購辦年貨，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
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虎尾東區扶輪社在全聯開辦新春愛心大採購，讓家扶中心受扶戶自由選購辦年貨，喜氣洋洋...
虎尾東區扶輪社在全聯開辦新春愛心大採購，讓家扶中心受扶戶自由選購辦年貨，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
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虎尾東區扶輪社在全聯開辦新春愛心大採購，讓家扶中心受扶戶自由選購辦年貨，喜氣洋洋...
虎尾東區扶輪社在全聯開辦新春愛心大採購，讓家扶中心受扶戶自由選購辦年貨，喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
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扶輪社員還貼心送上食譜，讓受扶戶辦一桌豐盛的年菜，一家溫馨團圓。記者蔡維斌／攝影
扶輪社員還貼心送上食譜，讓受扶戶辦一桌豐盛的年菜，一家溫馨團圓。記者蔡維斌／攝影
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年菜年貨衛生紙

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