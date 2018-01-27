這樣的愛心真實在 年貨任你搬、我付帳

2018-01-27 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林虎尾東區扶輪社今天辦了一場愛心大採購，讓家扶受扶戶到全聯辦年貨「搬免驚」，只要喜歡或平常買不起、「嘸甘」買的，扶輪社全埋單「買的人高興，付錢的人也開心！」，受扶家庭年終採購樂，滿車愛心推回家。

「今年總算能有一頓像樣的年菜了！」每戶3千元，在扶輪社員陪伴下，穿梭全聯福利中心年終大採購，一進賣場，葡萄、青菜、餅乾一包包堆滿購物車，受扶兒童「阿宏」高興地說「阿嬤捨不得買的今天都可買回家了」。

「儘量買，別擔心貴不貴」即便超過3千元，扶輪叔嬸也當場自掏腰包再加碼，就為讓大家買得開心。扶輪社長張旭初、曾美鑾伉儷更加碼贈送台灣精製好家庭毛巾及超可愛的毛巾兔娃娃，立委張麗善也來助陣陪買並加贈保溫瓶。全聯店經理王淑媛看到一整店愛心趴趴購，感動萬分也加贈大串衛生紙。

張旭初說，甘苦人家節儉慣了，很多東西捨不得買，所以除3千元定額，超過的社員也全都埋單，金華干貝燉雞、老滷萬巒豬腳、櫻花蝦米糕、香腸、紅燒鯛魚等高檔的年菜和養生的乾果，讓大家過好年，看到大家買得高興，他們付錢也開心。

豐泰基金會董事長林金陽、虎尾前代表會主席張榮麗和虎尾鎮長林文彬，不僅熱心贊助也來當「愛心陪買員」，分享購物經驗，讓受扶戶能用有限的錢買到最實用的東西。