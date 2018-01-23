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阿里山森林鐵路出軌 疑路段道釘浮起惹禍

2018-01-23 17:19聯合報 記者魯永明╱即時報導

台鐵局營運的嘉義縣阿里山森林鐵路，阿里山線214次及2次列車，共搭載181名旅客，今天下午在竹崎鄉至木屐寮路段K16+900間，發生出軌事故，旅客受驚嚇，幸無人受傷，台鐵出動接駁列車救援，台鐵人員在出軌路段發現道釘浮起來，今天天氣晴朗，出軌疑道釘惹禍，出軌原因待鑑定調查。

台鐵局說，214次下午1節車廂前軸出軌，隨後的2次也出軌，已通知相關單位進行搶修，從北門站開出511次救援列車，至現場接回214次及2次旅客；214次載有99名名旅客，加上後方2次82名旅客，總計181名旅客受影響。

台鐵人員發現出軌路段道釘浮起來，接駁列車自事故現場接駁旅客下山，救援列車下午4點57分抵達現場； 森鐵道釘鬆動，有的甚至可徒手拔起，列車通過時，鐵軌枕木浮起，安全出現疑慮。

台鐵森鐵管理處說，道釘鬆脫難免會有，屬個案情況，不會有立即性危險，將要求同仁加強巡檢維修，但長期來說，應更換PC水泥枕木，整條森鐵路在山林中跑，維護成本較高，資源有限，同仁會在重點部分維護，但車子在木頭枕木軌道上跑，磨耗比較大，道釘難免會有鬆脫，但不至於有例行性危險，道班都有安排定期巡查，也會排車巡查。

原屬林務局阿里山森鐵2013年5月起，移交台鐵局營運，台鐵與林務局間有行政契約，台鐵代為營運森鐵，但預算來自林務局，坦言雙方對營運看法有歧見，6月再回歸林務局營運，對枕木安全性問題，台鐵認為長期應採用PC水泥枕，但林務局表達森鐵屬文資法定文化景觀，文資審議委員會認為保存應保留原汁原味，應該要用木枕，目前山下平地路段同意用P水泥枕，但山上枕木部分，仍然要溝通。

嘉義縣阿里山森林鐵路，阿里山線214次及2次列車，共搭載181名旅客，今天下午在...
嘉義縣阿里山森林鐵路，阿里山線214次及2次列車，共搭載181名旅客，今天下午在竹崎鄉至木屐寮路段K16+900間，發生出軌事故，旅客受驚嚇，幸無人受傷。圖／台鐵提供
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嘉義縣阿里山森林鐵路，阿里山線214次及2次列車，共搭載181名旅客，今天下午在...
嘉義縣阿里山森林鐵路，阿里山線214次及2次列車，共搭載181名旅客，今天下午在竹崎鄉至木屐寮路段K16+900間，發生出軌事故，旅客受驚嚇，幸無人受傷，台鐵人員搶修。圖／台鐵提供
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嘉義縣阿里山森林鐵路，阿里山線214次及2次列車，共搭載181名旅客，今天下午在...
嘉義縣阿里山森林鐵路，阿里山線214次及2次列車，共搭載181名旅客，今天下午在竹崎鄉至木屐寮路段K16+900間，發生出軌事故，旅客受驚嚇，幸無人受傷，出軌路段發現道釘浮起來，出軌疑道釘惹禍。圖／台鐵提供
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嘉義縣阿里山森林鐵路，阿里山線214次及2次列車，共搭載181名旅客，今天下午在...
嘉義縣阿里山森林鐵路，阿里山線214次及2次列車，共搭載181名旅客，今天下午在竹崎鄉至木屐寮路段K16+900間，發生出軌事故，旅客受驚嚇，幸無人受傷，出軌路段發現道釘浮起來，出軌疑道釘惹禍。圖／台鐵提供
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嘉義縣阿里山森林鐵路，阿里山線214次及2次列車，共搭載181名旅客，下午在竹崎...
嘉義縣阿里山森林鐵路，阿里山線214次及2次列車，共搭載181名旅客，下午在竹崎鄉至木屐寮路段K16+900間，發生出軌事故，旅客受驚嚇，幸無人受傷。圖／台鐵提供
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