日籍大叔單車環台 買車燈指定要台灣製造

2018-01-21 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曹馥年 ╱即時報導



日籍男子前田來台灣騎單車環島，昨天抵達台南時，想添購單車品牌「捷安特」的閃爍燈安裝在單車上，以利夜間騎車安全。由於不諳中文，他向員警求助問路，日語會話能力佳的台南市警二分局民權派出所警員凃明誠擔任臨時翻譯，帶他到赤崁商圈的捷安特買到滿意的閃爍燈，伴他繼續旅行。

台南市警二分局民權派出所所長郭若萱，昨天下午3點多在民族路與赤崁東街口擔服勤務，一名日籍遊客上前以日語問問題。郭若萱因不諳日語且在勤務中，想起值班的民權所警員凃明誠平日自修日語且會話能力佳，立即「call out」到派出所，請凃透過電話協助翻譯。

原來該名遊客姓前田，已是第二次來台旅遊。他表示，這次騎單車環島，從台北、台中、埔里、嘉義一路騎到台南，落腳在中西區民宿。基於安全考量，想再買一個閃爍燈裝在腳踏車上。台灣品牌「捷安特」在日本頗富盛名，他想找「捷安特」店面，沒想到遍尋不著，只好求助警方。

郭若萱想起轄內就有捷安特，考量前田先生只會講日語且人生地不熟，遂調度凃明誠充當翻譯，協助前田先生到店購買閃爍燈，再將前田先生送回赤崁商圈，前田先生感謝警方熱情協助，表示讓他更有動力完成台灣環島之旅。