寒流降雨嘉義縣蜜棗災損達天然災害救助標準

2018-01-21 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣春節重要農產蜜棗，受寒流降雨造成遲發性災損，部分果實凍傷，經太陽照射，果皮變黃、轉紅，果肉軟化，全縣 75公頃受災37公頃，災損程度2至3成，縣府農業處會同產地鄉公所勘災，達天然災害救助標準，每公頃救助金9萬元，明天報農糧署複勘救助。

竹崎鄉雪蜜棗皮薄，外觀像青蘋果，吃起來甜度飽滿，深獲消費者喜愛，寒流過後回，導致棗子落腐、蒂頭紅裂等災情，果農說，這波寒流最低溫僅4、5度，果實遭凍傷，經太陽照射，果皮變黃、轉紅，果肉軟化，賣不出去，勉強搶收，一箱7斤裝的棗子，只賣3、4百元，不到去年的一半，有的還被退貨。

面積最多品質最佳的竹崎部分雪蜜棗、金龍蜜棗凍傷，全鄉45公頃有25公頃受災最多，農民叫苦，民進黨縣長初選參選人翁章梁及張明達，最近分別由農會總幹事林孟怡、代理鄉長郭良江及議員曾亮哲陪同勘災，關心農民，要求政府儘速救助。

曾任農委會副主委翁章梁致電農糧署主秘翁震炘表達關心，他說，農民看天吃飯，天然災害救助可降低農民損失，農委會推動農業保險制度，透過政府和農民分擔保險金額，讓農民面對天然災害有保險金補償，縣府未來可和農委會合作，開發不同保險制度，避免農民心血泡湯。