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台灣燈會在嘉義 縣府輔導成立友善接駁計程車

2018-01-17 13:37聯合報 記者魯永明╱即時報導

2018台灣燈會2月16日在嘉義縣太保市登場，今天進入倒數30天，為優化交通接駁服務品質，縣府完成計程車司機培訓，觀光客賞燈旅遊可選擇搭乘認證合格友善服務司機，縣長張花冠上午在高鐵嘉義站，主持國際友善服務司機頒證儀式，網紅陳艾琳當代言人，2名女司機現場與來自日本和巴拉圭遊客外語對話，張花冠說：「我們準備好了！」

張花冠說，培訓認證計程車，引擎車蓋上張貼有2018臺灣燈會專屬的「友善服務計程車接駁區」通行證，方便國外觀光客辨識，提供賞燈遊客安心、貼心和開心服務。

為了讓外國觀光客感受嘉義人熱情，體驗友善安心接駁服務，縣府與台灣計程車學院協會合作，首創「國際友善服務接駁司機培訓課程」，規劃初階及階分級輔導課程，邀請旅遊達人為司機教授外語對話、服務禮儀和觀光路線導覽實作。

培訓課程由計程車車隊及公會推薦司機參加，完成初階課程獲得合格認證，縣府頒發「優良司機」證書共117人；完成進階與導覽實作課程者，頒「金賞司機」嚴選職人證書28人；另邀請台灣小旅行團隊協助優化「金賞司機」旅遊導覽技能，讓司機升級成為旅遊帶路人，司機不只載客，還能提供專業導覽加值服務，讓服務優質多元。

縣府還挑選7名具外語能力司機，授予「國際友善服務計程車通行證」，製作中英日韓語言導覽墊板，協助司機與外國觀光客溝通；燈會期間縣府也將提供英語翻譯專線，只要一通電話，就能協助司機與外國觀光客溝通，燈會展期2月16日至3月11日，歡迎大家來賞燈。

2018台灣燈會下月16日在嘉義縣太保市登場，為優化交通接駁服務品質，縣府完成計...
2018台灣燈會下月16日在嘉義縣太保市登場，為優化交通接駁服務品質，縣府完成計程車司機培訓，觀光客賞燈旅遊可選擇搭乘認證合格友善服務司機。記者魯永明／攝影
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2018台灣燈會下月16日在嘉義縣太保市登場，縣長張花冠(中)在高鐵嘉義站，主持...
2018台灣燈會下月16日在嘉義縣太保市登場，縣長張花冠(中)在高鐵嘉義站，主持國際友善服務司機頒證儀式。記者魯永明／攝影
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計程車台灣燈會張花冠

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