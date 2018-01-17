台灣燈會在嘉義 縣府輔導成立友善接駁計程車

2018-01-17 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



2018台灣燈會2月16日在嘉義縣太保市登場，今天進入倒數30天，為優化交通接駁服務品質，縣府完成計程車司機培訓，觀光客賞燈旅遊可選擇搭乘認證合格友善服務司機，縣長張花冠上午在高鐵嘉義站，主持國際友善服務司機頒證儀式，網紅陳艾琳當代言人，2名女司機現場與來自日本和巴拉圭遊客外語對話，張花冠說：「我們準備好了！」

張花冠說，培訓認證計程車，引擎車蓋上張貼有2018臺灣燈會專屬的「友善服務計程車接駁區」通行證，方便國外觀光客辨識，提供賞燈遊客安心、貼心和開心服務。

為了讓外國觀光客感受嘉義人熱情，體驗友善安心接駁服務，縣府與台灣計程車學院協會合作，首創「國際友善服務接駁司機培訓課程」，規劃初階及階分級輔導課程，邀請旅遊達人為司機教授外語對話、服務禮儀和觀光路線導覽實作。

培訓課程由計程車車隊及公會推薦司機參加，完成初階課程獲得合格認證，縣府頒發「優良司機」證書共117人；完成進階與導覽實作課程者，頒「金賞司機」嚴選職人證書28人；另邀請台灣小旅行團隊協助優化「金賞司機」旅遊導覽技能，讓司機升級成為旅遊帶路人，司機不只載客，還能提供專業導覽加值服務，讓服務優質多元。