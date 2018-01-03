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首開大樂透頭獎 台南彩券行老闆好樂

2018-01-03 04:03中央社 台南2日電

第107001期大樂透2日晚間開獎，頭獎新台幣3.9億元在台南市佳里區佳旺彩券行...
第107001期大樂透2日晚間開獎，頭獎新台幣3.9億元在台南市佳里區佳旺彩券行開出，一注獨得，業者獲知後開心慶祝。 中央社
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今晚大樂透開獎，頭獎新台幣3.9億元在台南市佳里區佳旺彩券行開出，一注獨得。業者得知結果後相當驚喜，開心與親友和顧客們分享喜悅。

由蔡明良、蔡春玲姊弟經營的佳旺彩券行，今天晚間相當熱鬧，不少老顧客上門道喜。

蔡明良說，下午曾接到詐騙電話，後來乾脆不接陌生來電，結果晚上發現有陌生來電，本來以為又是詐騙，結果竟是來報喜的，令人很開心。

他說，過去最大獎只開出過春節大紅包。最近去拜過財神爺，但沒想到開出了大樂透頭獎，應該也是佳里地區第一次開出大樂透頭獎。但他對幸運兒沒什麼印象，顧客中有很多是上班族，也不一定是佳里人。

彩券行大樂透詐騙

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