首開大樂透頭獎 台南彩券行老闆好樂

2018-01-03 04:03 中央社 台南2日電



第107001期大樂透2日晚間開獎，頭獎新台幣3.9億元在台南市佳里區佳旺彩券行開出，一注獨得，業者獲知後開心慶祝。 中央社 分享 facebook 今晚大樂透開獎，頭獎新台幣3.9億元在台南市佳里區佳旺彩券行開出，一注獨得。業者得知結果後相當驚喜，開心與親友和顧客們分享喜悅。

由蔡明良、蔡春玲姊弟經營的佳旺彩券行，今天晚間相當熱鬧，不少老顧客上門道喜。

蔡明良說，下午曾接到詐騙電話，後來乾脆不接陌生來電，結果晚上發現有陌生來電，本來以為又是詐騙，結果竟是來報喜的，令人很開心。

他說，過去最大獎只開出過春節大紅包。最近去拜過財神爺，但沒想到開出了大樂透頭獎，應該也是佳里地區第一次開出大樂透頭獎。但他對幸運兒沒什麼印象，顧客中有很多是上班族，也不一定是佳里人。