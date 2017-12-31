嘉義舊神社手水舍 老照片曝光

2017-12-31 14:29 中央社 嘉義市31日電



位於嘉義市史蹟資料館對面的「手水舍」，是在日本統治期間興建，市民林麗鳳保存有一張當年的老照片，與現存的手水舍外觀非常接近。

嘉義文史工作者、也是嘉義市文化局「嘉義寫真」編撰蔡榮順今天受訪表示，台灣在日本統治期間，在各地興建許多神社，嘉義神社是優雅的日本「書院造」神社，但如今僅留下齋館、社務所、手水舍等建築。

其中，齋館與社務所已轉型為嘉義市史蹟資料館，並由市府公告為市定古蹟；手水舍幾經重建，迄今仍屹立在原地。

蔡榮順指出，嘉義神社原本是縣社，後來升格為「國幣小社」。市民林麗鳳收藏的「神社休憩所」及「手水社」照片是在升格前拍攝的，因此彌足珍貴。

他說，日本人過新年是陽曆年，12月31日晚上12時一到，各地寺院會敲鐘108響，稱為「除夜之鐘」；或許受到中國文化影響，日本人新年喜歡到神社、寺廟參拜，稱為「初詣」。

當日本人進入手水舍（也稱「手洗所」、「水盤舍」時，會拿水盤上的勺子漱口、洗手，代表淨口、淨身、淨心。

他說，隨著國人赴日旅遊人數增多，民眾入境隨俗，參拜神社時，也應遵守習俗，先用勺子取水洗左右手、再漱口，千萬不要讓勺子碰到嘴巴；漱口後再把勺柄斜放，用勺中的水來洗柄。

蔡榮順指出，嘉義建城有300多年歷史，具備許多有形、無形的文化資產，但隨著時間的流逝，有些已經消失，有些則受人淡忘。嘉義舊神社手水舍老照片的曝光，不僅發人思古幽情，也充實文化資產的資料庫。