親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

北市自小客衝撞知名佳德鳳梨酥店騎樓 5女4男受傷

嘉義舊神社手水舍 老照片曝光

2017-12-31 14:29中央社 嘉義市31日電

位於嘉義市史蹟資料館對面的「手水舍」，是在日本統治期間興建，市民林麗鳳保存有一張當年的老照片，與現存的手水舍外觀非常接近。

嘉義文史工作者、也是嘉義市文化局「嘉義寫真」編撰蔡榮順今天受訪表示，台灣在日本統治期間，在各地興建許多神社，嘉義神社是優雅的日本「書院造」神社，但如今僅留下齋館、社務所、手水舍等建築。

其中，齋館與社務所已轉型為嘉義市史蹟資料館，並由市府公告為市定古蹟；手水舍幾經重建，迄今仍屹立在原地。

蔡榮順指出，嘉義神社原本是縣社，後來升格為「國幣小社」。市民林麗鳳收藏的「神社休憩所」及「手水社」照片是在升格前拍攝的，因此彌足珍貴。

他說，日本人過新年是陽曆年，12月31日晚上12時一到，各地寺院會敲鐘108響，稱為「除夜之鐘」；或許受到中國文化影響，日本人新年喜歡到神社、寺廟參拜，稱為「初詣」。

當日本人進入手水舍（也稱「手洗所」、「水盤舍」時，會拿水盤上的勺子漱口、洗手，代表淨口、淨身、淨心。

他說，隨著國人赴日旅遊人數增多，民眾入境隨俗，參拜神社時，也應遵守習俗，先用勺子取水洗左右手、再漱口，千萬不要讓勺子碰到嘴巴；漱口後再把勺柄斜放，用勺中的水來洗柄。

蔡榮順指出，嘉義建城有300多年歷史，具備許多有形、無形的文化資產，但隨著時間的流逝，有些已經消失，有些則受人淡忘。嘉義舊神社手水舍老照片的曝光，不僅發人思古幽情，也充實文化資產的資料庫。

文化資產文化局古蹟
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

嘉市清潔隊徵15人 逾200人挑戰

2017-12-30 23:30

行動城堡咖啡館 賞古厝、眺遠山

2017-12-30 23:11

全國第一個雙跨年在劍湖山 小跨年煙火今晚登場

2017-12-30 20:19

要跨年了！台南跨年晚會禁帶波波球

2017-12-30 19:47

吸睛 北門水晶教堂園區新設螺炫天幕廣場

2017-12-30 17:51

不是中元普度季 北港朝天宮為何辦7天梁皇大法會

2017-12-30 16:31

嘉市跨年晚會high三天 禁入告白氣球

2017-12-30 15:07

最美帽子警分局 跨年點燈安民心

2017-12-30 14:57

嘉義張明達民調大贏翁章梁28％？ 翁章梁團隊「不信」

2017-12-30 14:47

跨年晚會、元旦連假 台鐵台南站加開列車疏運　　　

2017-12-30 14:32

嘉義縣三大茶賽最大贏家 梅山鄉茶農葉進成獲三冠王

2017-12-30 14:20

基進黨台南市黨部成立 明年推3人參選議員

2017-12-30 13:31

賴清德競選市長團幹部進駐　黃偉哲團隊喊「正派傳承」

2017-12-30 13:29

高鐵嘉義站接送分流措施上路 駕駛:交通順暢多了

2017-12-30 11:46

旅外遊子攜手拉花冠軍外甥 300年江家古厝咖啡飄香

2017-12-30 11:14

元旦起認清這個新標誌 駕駛可避免荷包大失血

2017-12-30 10:20
看更多

熱門文章

馬英九跨年不留台北 到高雄逛夜市、參加升旗

2017-12-30 20:57

不是中元普度季 北港朝天宮為何辦7天梁皇大法會

2017-12-30 16:31

墾丁甩開滷味風波陰霾 喜迎滿房盼良幣逐劣幣

2017-12-30 18:34

保全員猝逝遺女童病妻 家屬婉謝愛心捐款

2017-12-31 13:48

高雄3大場跨年須知看這裡！高捷、輕軌帶你輕鬆玩

2017-12-30 22:36

中鋼爐渣疑入侵金門當建材？ 民眾心驚驚

2017-12-30 18:03

警連續8年參加高雄夢時代跨年 只為這個堅持

2017-12-31 07:31

全國第一個雙跨年在劍湖山 小跨年煙火今晚登場

2017-12-30 20:19

再痛也要上課！老師拖病體執教鞭感動學生

2017-12-30 18:36

桃園永安漁港觀海橋整修後更美 遊客揪明天送夕陽

2017-12-30 19:46

周錫瑋與侯友宜同桌吃飯 侯：平常事平常心

2017-12-30 16:32

佛教正覺歲末送暖 叮嚀貧苦勿和教主上床

2017-12-31 12:55

苗縣取消村里長建設款2年惹怨 明年恢復補助10萬元

2017-12-30 19:39

超噁！鹿場部落廁所留大批垃圾 志工邊吐邊掃

2017-12-31 08:55

要跨年了！台南跨年晚會禁帶波波球

2017-12-30 19:47

日月潭花火、曙光美景 元旦假期一個都不放過

2017-12-30 17:23

普通班挑戰美術班得第一 中部縣市寫生賽闖出黑馬

2017-12-30 16:20

寶島時代村今晚6點熄燈歇業 江欽良感言批「司法迫害」

2017-12-31 13:06

悠遊卡進高雄輕軌、C-Bike今年底無望 明年續談

2017-12-31 08:06

槌球搶救了偏鄉小學 幕後推手傅禮聰獲國際裁判證

2017-12-30 19:24

3名大學生合作無間 讓2手玩具翻轉成偏鄉「愛」的禮物

2017-12-30 19:37

吸睛 北門水晶教堂園區新設螺炫天幕廣場

2017-12-30 17:51

高爾夫球場桿弟遭開除進行抗議 勞工局已開罰

2017-12-30 18:33

運油北韓 2公司捲入 高市府：待確認

2017-12-30 23:53

暖心企業台中廠拍特賣 不忘寒冬送暖

2017-12-31 09:33

綠營嘉縣長初選張明達民調領先？蔡易餘痛批假消息

2017-12-30 21:50

屏東賽嘉飛行嘉年華登場 明年亞運前哨站

2017-12-30 17:26

連續10年體驗12小時飢餓捐餐費 高中生助貧童

2017-12-31 07:34

影／河北「茶禪一味 」音樂會 展現中西合璧中國風

2017-12-30 19:33

電子輓聯貽「徽」變貽「徵」 殯葬處致歉

2017-12-30 23:57

余天助唱力挺 翁章梁開支票民雄鄉要升格

2017-12-30 21:52

中鋼爐渣 疑入侵金門當建材

2017-12-30 23:44

進烤箱的手工鞋 踩出文創路

2017-12-30 23:44

地景藝術 展完丟焚化爐「可惜」

2017-12-30 22:44

三度罹癌堅持揮灑畫筆 女畫家展70年心血結晶

2017-12-31 09:22

和平島秘境阿拉寶灣 明年中解禁

2017-12-30 23:44

嘉義舊神社手水舍 老照片曝光

2017-12-31 14:29

她寫越南之花來台事 獲雙料獎

2017-12-30 23:44

新竹油庫轉型 市府規劃打造竹科X基地

2017-12-30 20:23

嘉市清潔隊徵15人 逾200人挑戰

2017-12-30 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top