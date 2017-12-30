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基進黨台南市黨部成立 明年推3人參選議員

2017-12-30 13:31聯合報 記者鄭維真╱即時報導

基進黨台南市黨部今天在南區府緯街成立，黨主席陳奕齊指出，基進黨要深耕南台灣，2018不會缺席，在台南市會推出3人參選市議員，包括東區、安平及南區、北門區。

基進黨今成立黨部，市黨部負責人黃建龍表示，選擇此3區是考量年輕族群多、獨立選民多等條件。主席陳奕齊說，基進黨算是民進黨的友黨，但民進黨做的不夠好，基進黨要成為比民進黨還要本土的政黨。

陳奕齊表示，基進黨在全台多個縣市都有黨部，但受限於經費，僅總部在高雄，台北也有辦公室，如今台南也有黨部辦公室，將朝向深耕南台灣的目標大力推進。

基進黨台南市黨部今天成立。記者鄭維真／攝影
基進黨台南市黨部今天成立。記者鄭維真／攝影
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