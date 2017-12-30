賴清德競選市長團幹部進駐 黃偉哲團隊喊「正派傳承」

2017-12-30 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



「正派傳承，選哲同行！」民進黨台南市長參選人、立委黃偉哲今天選在賴清德立委服務處舊址，由賴當時的競選市長團隊總幹事王永順為他披上彩帶，另外，賴清德核心輔選幹部蔡順天、黃先柱也進駐黃陣營，黃先柱表示，賴清德現為行政院長，不便表態，但核心幹部都支持黃偉哲，支持意向不言而喻。

立院會期昨天休會，黃偉哲選在今天宣布正式展開選舉行程，黃偉哲表示，選舉團隊經常接獲許多支持者反映，對於自己尚未展開拜票行程感到焦慮，擔心選戰步調不夠積極，可能縮小領先對手的差距。

不過，他認為，自己身為國會議員，立院開會期間最重要任務就是審議法案、監督行政官員，以及公開說明政策，因此除了假日參加後援會成立行程之外，平日都留在台北，現在既然院會結束，他就能全心投入各項初選行程，走訪各地，傾聽人民心聲，初選之前一定會堅持正派選舉，不抹黑、不造謠，回歸良性競爭。

賴清德3名核心輔選幹部王永順、蔡順天、黃先柱分別為賴競選市長時的總幹事、服務處主任及操盤軍師，現加入黃偉哲陣營，擔任競選總幹事、南區服務處主任及核心幕僚。黃團隊發言人郭國文表示，南市中西區南門路21號是賴院長擔任立委期間的服務處舊址，是他政治生涯最重要的基地，更是見證台灣民主奇蹟的「福地」，在此召開記者會，就是希望延續「賴立委」與「賴市長」的理念，接棒傳承，為人民服務。