台中購物節今在東勢舉辦活動，秘書長黃崇典代表市長盧秀燕抽出今年「百萬純電好車」1輛，還有沖繩、北海道來回機票各1張，另還有周周抽10萬元、天天抽3千元等獎項抽出。黃崇典同時宣布，累計至昨天為止，消費登錄金額已突破163億元。

經發局說，東勢是台中購物節「十區專屬」行政區之一，因此特別在東勢舉辦美食嘉年華活動並抽出汽車大獎，希望鼓勵民眾走進山城消費，讓購物節熱潮深入山城商圈、帶動地方買氣。

經發局說明，今日抽出「百萬純電好車」1輛，是台中購物節抽出的第3台百萬電動好車，也是台中購物節歷屆累計送出的第28台轎車大獎。中獎的賴先生僅憑分別在麥當勞消費400多元及7-ELEVEN消費100多元便成功將大獎開回家。主持人現場連線報喜時，賴先生在電話那頭先是愣了幾秒，隨即難掩興奮與驚喜。

經發局長張峯源說，今年台中購物節將持續至12月25日，只要透過「台中通TCPASS」APP登錄消費發票或收據，就有機會參加各項抽獎，消費越多、登錄越完整，累積中獎機會。詳情可至台中購物節官方臉書查詢（https://www.facebook.com/shoppingtaichung/）。