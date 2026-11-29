南投縣政府在竹山鎮增設2處定點臨時托育服務據點，今年9月起試營運，今天正式揭牌，服務對象為滿6個月至6歲（含）嬰幼兒，讓臨時需要辦事、就醫、喘息等家長安心送托小孩。

南投縣政府社會及勞動局在竹山鎮集山路三段南投縣第二區居家托育服務中心、竹山鎮鯉南路竹山區親子館開辦臨時托育服務據點，今天辦理揭牌儀式，社勞局長林志忠出席表示，縣府持續完善各項托育服務，提升在地托育資源可近性與便利性，減輕家庭育兒壓力。

林志忠說，友善育兒環境是縣府致力施政目標，家長除日常托育需求，難免遇到臨時就醫、洽公、工作或需要喘息，縣府推動定點臨時托育服務，補足家庭短時間照顧需求，讓家長安心處理大小事，孩子也能在安全、友善環境獲得妥善照顧，歡迎有需求家長多利用。

林志忠說，定點臨托服務對象為滿6個月至6歲（含）嬰幼兒，週一至週五上午8時至下午5時提供服務，中午不休息，國定假日及公告停班停課日除外，同一時段最多收托4名嬰幼兒，每小時收費196元，可透過南投育兒資源網或撥049-2640585預約，須於送托日前3個工作天下午4時前完成預約，以利安排托育人力。