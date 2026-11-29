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中興新村活化新亮點...台銀舊宿舍群變身國際工藝村 12月9日開幕
為拓展工藝創作交流與在地連結，國立工藝研究發展中心與國家發展委員會合作推動文資整修與駐村計畫，改造中興新村台灣銀行舊宿舍群，打造「中興國際工藝村」，12月9日開幕，將邀國內外工藝家進駐，活化公有空間，帶動地方創生。
工藝中心指出，該中心長期致力於國內外工藝媒材、技法與創作研究交流、技術傳承與人才培育，為拓展工藝創作的國際交流與在地連結，選定距其台灣工藝文化園區約3.5公里的中興新村台灣銀行舊宿舍群，規畫打造「中興國際工藝村」。
經爭取，國家發展委員會移撥台銀舊宿舍群7棟建築共26戶空間，近7000平方公尺土地，雙方合作推動營造工藝村實體場域，由該中心進行專業文資整修與駐村計畫，國發會協助整備周邊環境及對接地方創生資源，維繫中興新村景觀氛圍。
國家發展委員會表示，中興新村近年持續透過多元資產活化與跨領域合作，逐步深化地方創生示範場域影響力，中興國際工藝村更以活化宿舍場域為基底，作為「台灣工藝產業廊帶」核心節點，建構文化交流、人才育成至商業營運的生態系。
中興國際工藝村計畫，目前已透過徵選邀請國內外工藝家進入中興新村，同步輔導青年工藝家設立營運據點，導入地景藝術與體驗活動，轉型為融合跨界創作交流、工作坊及展演討論的綜合型工藝聚落，讓國際藝文能量融入中興在地日常。
工藝中心表示，中興國際工藝村預計於12月9日（三）正式開幕，日前已率先開辦「永續工藝實驗室」並完成首場「新興生物皮革」專題為創村暖身，未來將持續展開永續工藝等多元議題與創新探索，也歡迎民眾來體驗花園城市文化魅力。
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