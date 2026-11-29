無黨籍苗栗縣頭份市長候選人曾玟學昨天11月28日晚間以205票微小差距險勝，開票過程與對手票數僅有微小差距且拉鋸不斷，讓支持者看看得驚心動魄，昨晚近9點曾玟學確認已勝選後抵達競選總部向聚集的支持者致謝，同時透露有來自國外的「外賓」要到場，引起群眾歡呼，曾玟學的女友前立委賴品妤隨後來到現場，情緒激動地與曾玟學相擁。

2026-11-29 02:04