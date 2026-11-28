台中市和平區長選舉競爭激烈，共有5人參選，候選人陳文書得2931票獲當選；他今晚在臉書說，選舉的結果，不是他個人的勝利，而是大家共同的勝利。

陳文書在臉書向支持者致謝，感恩託付・承擔責任・攜手共創和平新未來，他說區長選舉的結果已經揭曉，他衷心感謝大家的支持，感謝他的團隊及家人的齊心努力、全力相挺。他說選舉的結果，不是自己個人的勝利，而是我們大家共同的勝利。他將勇敢承擔大家所託付的重責大任，竭盡心力、團結族群、堅持改革，讓和平區更加進步，讓百姓的生活過得更好。

陳文書表示，選舉已經結束，縱使大家曾有不同的理念、不同的理想，但從這一刻開始，我們應當相互擁抱，用愛與包容，共同創造一個和諧、團結的新和平區。更應該秉持謙卑與包容的態度，讓每一雙手都牽起來，一起守護我們共同的家園和平區。

他也要向本次一起競爭的對手表達感謝，謝謝大家在過去這段時間，對他及他的團隊所給予的鞭策與指教。唯有嚴格的監督與批評，才能讓我們更加進步。他說未來4年，自己一定會繼續傾聽各界的聲音，接納不同的意見，期待大家攜手努力，為和平區的未來共同打拚。