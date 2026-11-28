彰化縣線西鄉長選舉結果出爐，國民黨提名的黃漢皇雖因涉嫌以價值約150至180元的生吐司向選民行賄，選前兩周遭檢方拘提，法院裁定羈押禁見，今天開票仍取得領先，自行宣布當選。黃漢皇遭羈押期間，家人及國民黨彰化縣黨部曾出面抗議聲援，如今勝選，競選總部晚間燃放鞭炮慶祝，家人及支持者更感動落淚。

黃漢皇妻子晚間出面感謝鄉親支持，表示這段時間競選團隊都很努力，也感謝大家一路相挺。

線西鄉長蘇韋峻兩屆任滿後，此次由妻子鐘帷茲接棒參選；黃漢皇曾任多屆線西鄉民代表，也擔任過代表會副主席，具地方民代資歷及藍營基本盤。另有曾以民進黨身分參選鄉民代表、此次改以無黨籍參選的黃玉郎，以及政治素人林國華投入選戰，4人角逐鄉長。

地方人士指出，線西過去選舉呈現藍大於綠的態勢，加上當地農漁民較多，候選人檯面上的政黨色彩並不特別鮮明，選戰除了考驗個人地方實力，也牽動藍綠票源流向。

黃漢皇的賄選案則在選前掀起波瀾。彰化地檢署接獲檢舉，查出黃漢皇涉嫌於2025年9月線西鄉代表會舉辦的經建考察行程中，以價值約150至180元的生吐司向參與人員行賄。檢方於11月12日將黃漢皇拘提到案，他雖否認犯行，法院仍於隔天晚間裁定羈押禁見。

除了生吐司案，線西選前也接連爆出賄選案件，另有候選人疑似發送價值199元的蛋塔禮盒向選民行賄，相關人員分別遭裁定交保、羈押，不少選民及地方人士也遭約談，地方選舉氣氛一度緊繃。

地方人士指出，黃漢皇遭羈押及賄選案引發的爭議，確實激起地方鄉親的同情票，甚至以「吐司鄉長」稱呼他，表達對其處境的心疼，選前的羈押風波反而凝聚支持者。