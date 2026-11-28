2026選舉今晚開票，彰化縣4鄉晚間7點前完成計票，溪州鄉、竹塘鄉、二水鄉、大城鄉分由無黨籍候選人劉侑信、詹光信、許敏適、吳井萱自行宣布當選。選舉結果仍以中央選舉委員會公布為準。

劉侑信是溪州鄉長江淑芬的小兒子，競選期間對手民進黨巫宛萍有綠營重量級政治人物跨縣市相助，及外界流傳溪州鄉不能「世襲」，加上縣政府規定嚴守行政中立，擔任縣政府秘書的劉侑信處處受掣肘，今可望順利當選接棒，競總一片歡呼聲。

詹光信出任竹塘鄉農會總幹事多年，用心開發竹塘米相關產品，每屆總幹事考評均獲績優，他效法社頭鄉前總幹會蕭浚二轉戰鄉長成功，多次請益，競選過程雖飽受檢舉和威脅，他不退縮放棄，今開票結果讓他的競總歡欣鼓舞。

許敏適曾任第十六屆鄉長（民國九十九年三月就職），因故解職，仍擔任學校家長會長、調解委員會主席，一直活躍地方事務，唯對二水鄉建設掛心，四年前有意再選即展開布局，這次選舉沿街發送文宣、家戶拜訪至少八趟次，天道酬勤選舉結果令支持者滿意。

大城鄉救國團大城鄉團委會副會長兼縣政顧問吳井萱，是故故鄉長吳明玉的女兒，政見方面針對大城鄉高齡化主打照顧長輩，並得到藍營與泛藍、「頂庄反二塔」自救會力挺，開票結果讓競總洋溢喜氣。