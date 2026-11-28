高美濕地夕陽美景是知名景點，吸引國內外遊客，但公共廁所不足，遊客如廁不便；台中市府新建公共廁所工程進度已達80%，力拚年底完工，預計明年農曆春節期間啟用。新設置洗腳池，讓遊客接觸沙土後方便洗腳。

台中市政府經濟發展局長張峯源指出，此公廁打造女性及全齡友善空間，規劃舒適洗腳池供遊客使用。他說過去高美濕地木棧道周邊公廁設施不足，為完善遊客休憩體驗，經發局積極向財政部國有財產署爭取撥用閒置用地，籌編經費推動興建。

此案特別考量女性及不同年齡層遊客的使用需求，規劃男廁、女廁、無障礙廁所及親子廁所；男廁設置4間廁間及10座小便斗，女廁設置18間廁間，總計規劃34個如廁單元。男女廁間比例達1比5，坐式與蹲式便器比例亦提升至5比1，兼顧不同年齡層及多元使用需求，實踐盧秀燕市長「性別友善及全齡友善」施政目標，打造以人為本的公共如廁環境。

此工程另一項特色為設置洗腳池。考量遊客造訪高美濕地步行於戶外環境，常因接觸沙土或泥濘而有清潔需求，經發局規劃洗腳設施，方便遊客於離開景點前清洗足部，減少泥沙帶入周邊公共空間及交通工具。

經發局指出，目前工程已完成主體結構及污水設施，現正進行機電與景觀施作，預計今年底前完工，接續辦理設備測試、工程驗收。經發局表示，設施目標於明年農曆春節期間正式開放。