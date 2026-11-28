財團法人台中市向日葵社會福利慈善事業基金會昨捐贈200萬元給台中市衛生局「台中市糖尿病暨腎臟病篩檢專案計畫」。衛生局長曾梓展說，此計畫預計明年起在大里區先行試辦、以40至64歲大里區居民為服務對象，預計提供4000位民眾篩檢服務。

捐贈儀式由向日葵基金會董事長陳俗蓉代表捐贈，常務董事林傳凱及多位董監事均到場見證，曾梓展出席受贈並表達感謝。

曾梓展表示，依2021年世界衛生組織WHO報告，糖尿病及其引起的腎臟疾病全球導致超過200萬人死亡；台灣腎病年報及中央健康保險署資料顯示，糖尿病腎病變是國內末期腎臟病及透析治療的主因之一，若未妥善控制，更可能併發心血管疾病、視力受損甚至截肢。

曾梓展說明，此專案將與現行「成人預防保健服務」互補銜接。大里區40至64歲參加整合性或社區篩檢時，若符合當年度成人健檢資格即依現行流程受檢；若當年度未符資格者，則由本專案補助「糖化血色素（HbA1c）」、「空腹血糖（AC）」及「血清肌酸酐（Creatinine）」三項檢驗，每人補助1次。

衛生局表示，針對檢驗結果異常者，衛生局將建立後續追蹤及照護銜接機制。血糖異常個案將銜接代謝症候群防治計畫或糖尿病共同照護網；腎功能異常個案轉介腎病照護院所評估及追蹤，並依需求轉介。考量部分整篩執行院所非位於大里區，也將結合大里區在地醫療院所提供後續服務，提升民眾持續接受照護的便利性。

向日葵社福基金會表示，基金會長期深耕公益慈善，感謝衛生局提供參與公益、回饋社會的機會，期盼透過支持此專案計畫，傳遞「預防勝於治療」觀念；衛生局也呼籲，糖尿病與初期腎病變幾乎無明顯症狀，民眾應善用篩檢資源、落實均衡飲食與規律運動，發現異常務必遵醫囑定期追蹤。

向日葵社會福利慈善事業基金會昨捐贈200萬元給台中市衛生局「台中市糖尿病暨腎臟病篩檢專案計畫」。圖／衛生局提供