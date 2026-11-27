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台中老屋再生 新書記錄重生
台中市推動歷史老屋再生，透過政府補助與民間參與，讓老建築重新融入城市生活。自二○一八年起配合文化部推動相關計畫，單件補助最高一百五十萬元，截至今年已輔導媒合超過四十件申請案，不少老屋搖身一變成為文化交流、創意產業及社區相聚的新據點。
台中市文化局指出，老屋再生成果屢獲國內外肯定，包括南園酒家獲二○二二年國家卓越建設獎、街仔尾冊店獲二○二四年建築園冶獎舊建築再生大獎，東海大學體育館獲第三十屆中華建築金石獎。其中，富興工廠一九六二更獲德國紅點設計獎、日本GOOD DESIGN AWARD及德國iF設計獎，展現歷史空間保存與創新活化的多元可能。
文化局透過專書「有人住的時間」，記錄八處老屋再生故事，透過實地走訪、人物訪談及歷史文獻，呈現老屋背後的人物故事與生活記憶。
台灣太陽餅博物館由執行長陳瑛宗以糕餅文化留住城市記憶；南園酒家經營者翁詒君希望串連老屋、整合在地資源；富興工廠一九六二經營者許清皓則盼結合創意團隊，為老工廠注入新活力。蔡內科故居屋主葉宗衡認為，老屋持續有人使用，才能延續生命。
此外，龍井區陳三綱堂、日南共生廚房也透過修復延續老屋價值；東海大學體育館修復時尊重原有風貌與設計精神，讓建築繼續承載世代青春記憶。
位於梧棲老街巷弄的街仔尾冊店，則保留紅磚牆、木構造及天井等特色，結合書籍販售、飲品、在地選物、手作課程及梧棲走讀導覽，讓老屋成為地方文化交流的新空間。文化局表示，老屋不只是不同年代的建築，更承載城市發展與地方生活記憶，透過修復與再利用，讓歷史空間持續融入當代生活。
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