副總統蕭美琴表示，她看到陳素月在立法院不與人比大聲，在有鏡頭的地方也始終客氣，不論承受什麼壓力，永遠都是最穩定的力量。她認為，陳素月長期累積的能量，讓人感動又佩服，但選情仍要戒慎恐懼。

2026-11-27 20:54