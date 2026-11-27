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許淑華、温世政 最後衝刺拜票
南投縣長選戰進入最後衝刺，藍綠陣營昨天未舉辦大型選前之夜晚會，改以街頭動員催票。
許淑華聯手鄉鎮市長候選人展開八鄉鎮市聯合大遊行，温世政則由副總統蕭美琴陪同到南投市區車隊掃街。藍綠支持者各自熱情相挺，力拚最後一波選票。
尋求連任的國民黨南投縣長許淑華，昨天展開鄉鎮市聯合大遊行，親自走訪水里、竹山、草屯及南投市等四大重點選區，與各鄉鎮市長候選人並肩同行，沿途向民眾揮手致意、握手寒暄。不少支持者守在路旁揮舞旗幟、高喊加油，看到許淑華經過，更熱情上前合影，展現高昂支持氣勢。
許淑華昨天下午五時自南投縣文化中心出發，與南投市長候選人張嘉哲徒步掃街，深入南投市區與民眾面對面互動，主打「縣市同行、南投向前」，透過地方團隊聯合作戰，展現藍營地方組織動員實力。
民進黨南投縣長候選人温世政廿五日晚間在草屯惠德宮舉辦「感恩音樂會」，完成大型造勢活動，昨天則將重心放在陸戰車隊掃街，鎖定南投市、草屯鎮等人口密集區催票。
副總統蕭美琴昨天下午到南投輔選，陪同温世政及南投市長候選人沈夙崢前往南投市天明宮參拜祈福，隨後登上戰車展開車隊掃街。蕭美琴與温世政沿途向民眾揮手、比讚，支持者也熱情揮舞旗幟、拿手機拍照，不少民眾高喊加油，看到車隊經過紛紛上前打招呼，現場互動熱烈。選戰最後關頭，藍綠都把握與選民直接接觸的機會，爭取尚未表態及支持者出門投票。
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