選戰倒數，雲林縣大票倉是「三腳督」局面，藍營更出現「黨內互打」。脫黨參選的雲林縣斗六市長候選人賴淑娞昨天提出市政宣言，還宣示入主市政後，施政滿意度若未達50%將不選連任。國民黨提名的黃尤美則表示，自己深耕在地28年，上任後會當行動市長，迅速解決問題之外，也會連結立法院與縣府資源，全力推展斗六建設。

賴淑娞昨晚動員數百人掃街衝刺，她老公也是全國商總理事長許舒博更親自「執麥」一路宣傳政見，並喊出「一人當選兩人服務」，籲鄉親用選票為斗六未來做出明智決定。

賴淑娞昨由夫婿許舒博陪同舉行記者會，宣示絕不標公家工程、不與黑金財團掛鉤、堅持公開透明等施政原則。她並強調，施政滿意度未達50%，絕不參選連任，要讓市民成為市政評判者，也要打造幸福斗六的友善花園之都。

黃尤美連日來有雲林縣長張麗善、縣長候選人張嘉郡、立法院長韓國瑜、立委許宇甄等中央地方大咖站台及掃街。黃表示，自己從政28年，始終深耕斗六、走入基層，熟悉地方建設需求與市政運作，也深知中央、縣府與市公所之間的合作，是推動城市發展的重要關鍵。

黃尤美說，此次參選以「行動市長」、「市政不中斷」為主軸，提出斗六幸福加碼等市政升級願景，涵蓋提高生育及敬老福利、擴充社區照顧據點、打造斗六首座美術館、興建體適能樂活館，以及推動地下停車場與商圈環境改善等。她自認一路走來問心無愧、禁得起檢驗。

黃尤美表示，選舉最後關頭有人帶風向、潑髒水，影響選民判斷，這些選舉奧步，相信斗六市民自有智慧與判斷，呼籲支持者團結一致、集中選票，支持國民黨提名的縣長候選人張嘉郡、斗六市長候選人黃尤美，用選票教訓抹黑的人。