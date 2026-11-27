繼日前「白面鼯鼠披風毯」在社群平台引發遊客披上肩、化身山林動物的趣味話題後，林業及自然保育署台中分署再次以大雪山夜間生態明星為靈感，透過「山林製造」推出「白面鼯鼠午安枕」。設計將白面鼯鼠的獨特特徵融入生活，腹部設有暖手空間，蓬鬆長尾巴更能拆卸化為圍脖。

林業保育署台中分署表示，大雪山國家森林遊樂區擁有豐富的森林生態，每當夜幕低垂，臉龐、腹部雪白與長尾巴的白面鼯鼠會穿梭林間，展現夜晚森林的生命活力。為了讓大小朋友將這份難忘的夜間觀察記憶延續至生活，設計團隊細膩觀察白面鼯鼠的生理特徵，還原其鮮明的白色臉部、棕色毛皮與寬大飛膜，呈現出趴伏休憩的自然神態。

設計團隊在細節中更暗藏生態教育巧思。野生白面鼯鼠在樹梢間活動時，常利用蓬鬆長尾巴維持滑翔平衡與抵禦山區寒氣，團隊便將這項生物習性轉化為可拆式設計，讓長尾巴拆下後能直接圍在頸間保暖；身體兩側則設有暖手空間。

林業保育署台中分署指出，「山林製造」的核心理念在於「生態轉譯」，期盼透過貼近生活的設計品，縮短現代人與野生動物的距離。相關賣店收益皆納入林務發展基金，實質回饋於森林遊樂區的營運維護與生態保育工作，讓民眾親近自然、認識生態的同時，也共同參與臺灣森林的永續守護。

「白面鼯鼠午安枕」目前已於大雪山國家森林遊樂區服務中心展售，主體尺寸45公分、全長(含尾巴)115公分，可至林業保育署台中分署網站（https://taichung.forest.gov.tw/）查詢，或電洽大雪山遊客中心（04）25877901。

林業及自然保育署台中分署再次以大雪山夜間生態明星為靈感，透過「山林製造」推出「白面鼯鼠午安枕」。圖／林業及自然保育署台中分署提供

林業及自然保育署台中分署再次以大雪山夜間生態明星為靈感，透過「山林製造」推出「白面鼯鼠午安枕」。圖／林業及自然保育署台中分署提供