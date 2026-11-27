「瘦瘦針」掀起減重熱潮，南投縣衛生局稽查藥品流向，查獲七家藥局未憑醫師處方箋擅自販售「猛健樂」，另有一家診所未設置調劑處所違法供藥，八家業者均已依法查處，最高可處二百萬元罰鍰。

衛生局指出，這次執行「GLP-1」受體促效劑注射劑藥品流向及使用管理專案，發現七家藥局未經醫師開立處方，便擅自販售猛健樂，違反藥事法第五十條第一項；另有一家診所未設置調劑處所卻調劑供應藥品，違反藥事法第三十七條第一項，兩類違規均可處三萬元以上二百萬元以下罰鍰。

衛生局表示，國內核准用於體重控制的GLP-1類藥品共有三種成分，包括猛健樂使用的tirzepatide，以及semaglutide、liraglutide，均屬醫師處方藥，必須經醫師專業評估才能使用，民眾不可自行購買或施打。

另外，瘦瘦針可能引起腹痛、惡心、嘔吐、腸阻塞、低血糖及胰臟炎等不良反應，國內今年累計已有六十三件不良反應通報，其中三十九件與減重用途有關。近期美國ＦＤＡ也發布安全警訊，提醒可能涉及罕見視神經病變及突發性視力喪失風險。

衛生局呼籲民眾遵守安全用藥「三要一不」，使用前要經醫師診斷評估，持處方箋到合法藥局由藥師調劑，使用期間留意身體反應；若出現嚴重腹痛、嘔吐、疑似急性胰臟炎或視力異常，應盡速就醫。

衛生局長陳南松提醒，藥物只是體重管理的輔助方式，仍須搭配均衡飲食及規律運動，才能維持健康，也要求醫療機構及藥商遵守藥事法規定，不得違法販售或調劑處方藥品。