2026台中購物節買氣持續延燒！台中市經發局長張峯源今指出，台中購物節聚焦在地店家與庶民經濟，今年首度推出「天天到店抽」助攻，截至昨天活動滿一個月，累計登錄消費金額突破143億元，其中收據登錄消費金額達9億元，展現持續升溫的消費買氣。

張峯源指出，購物節不僅帶動抽獎熱潮，更為店家的來客數與客單價。今年更首度推出「天天到店抽」，從眼鏡、花卉、兒童家具到餐飲火鍋等不同產業，都有業者分享活動帶來的正面效益。

大和屋日本懷石料理王姓店長觀察，活動期間到店客數與業績約成長5%；萌芳花卉農場歐老闆分享，花卉銷售淡季期間，仍有顧客為了蒐集抽獎券增加消費，連帶提升客單價；光麗眼鏡、台中市驗光師公會副理事長陳志毅認為，活動最大的效益就是「讓顧客多了一個走進店家的理由」。

樂澄兒童書桌椅復興門市黃店長表示，店內每年都會主動向顧客介紹購物節，甚至「每年都有2、3個從我們店開獎」，讓顧客消費之餘也多了一份期待；海線人氣名店「H.YEN甜點坊」與「溫久熬老火鍋館」也肯定活動對生意的實質助益。

市府今年首推「天天到店抽」將抽獎直播帶進現場，增加更多在地品牌及特色店能見度。宏元皮鞋店直呼「全台都知道台中購物節」；大振豐洋傘文創館讚「市府宣傳很給力；左心房友禮叢表示，連3年參與後知名度與來客數逐年增加，許多外地遊客更專程來台中消費；沐心泉休閒農場則說，聽到顧客在店內消費中獎「心情就很好」。

張峯源指出，今年收據登錄金額從活動首日起便一路領先，第一周累計領先去年幅度即突破4300萬元，前期買氣快速升溫，緊接中段買氣持續接力，整體仍維持正成長，展現庶民消費力持續延燒。更多活動詳情請至台中購物節臉書粉絲專頁查詢。

台中市驗光師公會副理事長陳志毅認為，活動最大的效益就是「讓顧客多了一個走進店家的理由」。 圖／台中市政府提供

大振豐洋傘文創館大讚「市府宣傳很給力」。 圖／台中市政府提供

大和屋日本懷石料理王姓店長觀察，活動期間到店客數與業績約成長5%。 圖／台中市政府提供

樂澄兒童書桌椅復興門市黃店長表示，「每年都有2、3個從我們店開獎」。 圖／台中市政府提供