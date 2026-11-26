彰化縣伯立歐家園今年元月啟用，第一期工程最後一筆工程款到位，籌建家園的社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會，今頒贈感謝狀給慷慨解囊的繼茂橡膠工業股份有限公司，完成第一期工程最後一塊拼圖，可無後顧之憂展開第二期工程的募款及興建等事宜。

伯立區家園位在竹塘鄉，喜樂小兒麻痺關懷協會舉行「用愛築家·攜手圓夢－助伯立歐建家園捐贈感恩儀式」，鎮長蔡詩傑等地方士紳觀禮。伯立歐創辦人陳忠盛表示，這座家園從夢想走到今天，每一步都不容易，他和夥伴感謝繼茂橡膠與董事長粘振啟在最關鍵時刻伸出援手，讓第一期工程款終於圓滿到位，380萬元捐款不只是經費更是一份信任與鼓勵，第一期工程款圓滿到位不是終點，而是下一段希望旅程的開始。

粘振啟說，他女兒看到關於伯立歐第一期工程款缺口的事，就跟他說「爸爸，能不能幫一下？」他回答「先了解一下」，查閱相關資料後認為伯立歐創辦人把照顧重度身障者當作志業，創辦過程不容易，像他小時候很辛苦，後來在鹿港福興的鄉下創業過程也辛苦，看到弱勢的人，他都會想著怎麼去幫助他人，現今很高興有機緣實現助人心願。

粘振啟又說，他一直本著初心，想著怎麼把能做得到，幫助需要幫助的人，能做到讓他感覺榮幸和開心，這個很好的機緣，也是繼茂一路想奉獻跟付出的機會，所以這次他握住這個機會捐款給伯立歐，期待伯立歐二期繼茂也有機會參與，和伯立歐朋友一起努力實踐理想與夢想。

伯立歐指出，繼茂橡膠2014年成立「繼茂慈善與教育基金公益信託」，持續投入弱勢關懷、身心障礙福利、教育扶助及社區發展，歷年社會慈善累計投入達6249萬元、教育學術達2365萬元，善行遍及各個角落。從捐贈復康巴士、支持社區長者照顧、改善學校教學設備到協助消防救災，今支持身心障礙朋友「住得安心」令伯立歐滿懷感恩。

伯立歐家園第一期工程今年1月落成，無障礙住宅、日照中心、伯立歐故事館、教堂及多功能活動中心，是全縣第一座庇護身心障礙者和弱勢長者的園地。第二期工程今啟動募款，將興建伯立歐咖啡庇護工場與身心障礙職業重建中心，協助提升身障者就業的技能並期能增加就業機會。