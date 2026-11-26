台中購物節店家因活動宣傳業績成長，也讓更多外地民眾認識自己的品牌。台中市政府經發局長表示，在地店家一句句真實分享：「讓顧客多了一個走進店家的理由！」、「市府宣傳很給力！」道出參與的有感收穫。

台中市經發局長張峯源指出，2026台中購物節聚焦在地店家與庶民經濟，截至25日活動滿一個月，累計消費金額已突破143億元，其中收據登錄消費金額達9億元，展現持續升溫的消費買氣。

張峯源表示，購物節不只是民眾抽獎的期待，更成為店家拓展客源、提升曝光的助力，從店家來客數、客單價到整體業績都能看見。今年更首度推出「天天到店抽」，從眼鏡、花卉、兒童家具到餐飲火鍋等不同產業，都有業者分享活動帶來的正面效益。

大和屋日本懷石料理王店長觀察到，活動期間到店客數與業績約成長5%，顯示購物節確實為店內帶來更多消費機會；萌芳花卉農場二代歐老闆則分享，花卉銷售有淡旺季之分，淡季期間仍有顧客為了蒐集抽獎券增加消費，連帶提升客單價。

光麗眼鏡、台中市驗光師公會陳副理事長則認為，活動最大的效益就是「讓顧客多了一個走進店家的理由」，讓原本有需求但還在觀望的顧客更願意進店消費。

此外，樂澄兒童書桌椅復興門市黃店長表示，店內每年都會主動向顧客介紹台中購物節，甚至「每年都有2、3個從我們店開獎」，讓顧客消費之餘也多了一份期待。

今年首次參與的海線知名可頌H.YEN（延的甜點坊）負責人及溫久熬老火鍋館蔡店經理，也都感受到活動帶來的來客數與業績提升，肯定購物節對店家生意的實質助益。

除帶動消費，市府今年首推「天天到店抽」將抽獎直播帶進現場，店家直接成為活動焦點，讓更多在地品牌及特色店家被看見、被認識。

宏元皮鞋店直呼「全台都知道台中購物節」；大振豐洋傘文創館陳副總肯定市府宣傳力道，表示「市府宣傳很給力」。

左心房友禮叢負責人表示，連續3年參與後知名度與來客數逐年增加，許多外地遊客更專程來台中消費；沐心泉休閒農場黃場長則說，聽到顧客在店內消費中獎「心情就很好」。

張峯源指出，進一步觀察每日成長動能，如今年收據登錄金額從活動首日起便一路領先，天天維持正向成長，第一周累計領先去年幅度即突破4,300萬元，前期買氣快速升溫，緊接中段買氣持續接力，顯示每日消費持續累積、買氣一路向上。

截至目前，收據登錄金額達9億元，後期增幅雖趨於穩定，整體仍維持正成長，展現庶民消費力持續延燒。

經發局說明，庶民經濟就在每天的柴米油鹽、吃飯購物與日常消費之中，購物節透過抽獎誘因，讓市場、商圈及巷弄店家的消費逐步匯聚，從一張張收據累積出9億元，也讓台中各類型店家迎來更多客人、創造更多商機。

從民眾日常消費到小店生意成長，購物節不只為消費增添樂趣，更讓每一筆消費都成為支持在地的力量，讓台中經濟持續熱絡。

溫久熬老火鍋館蔡店經理（左）肯定購物節對店家生意的實質助益。中市經發局提供

台中購物節帶動在地店家業績成長5%，第一線回饋超有感。中市經發局提供

萌芳花卉農場二代歐老闆（右）分享：淡季期間有提升客單價。中市經發局提供

大振豐洋傘文創館陳副總（右1）也肯定市府宣傳力道。中市經發局提供