耶誕節即將到來，彰化基督教醫院慶祝院慶130年，除點亮聖誕燈飾，並結合「愛的傳承・光耀130」光雕秀，沐恩廊道互動光影也同步開放，瀰漫濃濃耶誕氣氛，吸引很多民眾前往打卡拍照。總院長陳穆寬說，醫院有盈餘，就讓員工、患者、家屬，以及彰化民眾開心一下。

陳穆寬說，光周秀的展演時間，即日起到12月25日每晚6點至8點，每半小時播放1場，每場約5分鐘。未播放光雕秀的時段，現場掃QR CODE有互動設計；連結醫療大樓與教研大樓的沐恩廊道，體驗互動光雕投影「花之道」，在灑落的花瓣與優美樂聲中，找尋屬於您的幸運金幣。

彰基為慶祝130周年院慶，透過光雕藝術呈現醫院從創院至今的發展歷程。1896年，來自英國蘇格蘭的醫療宣教士蘭大衛醫師（Dr. David Landsborough）在彰化展開醫療服務，與夫人連瑪玉女士騎著鐵馬深入鄉村，照顧病患及弱勢族群，留下「切膚之愛」的感人故事。

彰基表示，歷經130年發展，彰基已從早期醫療宣教據點，成為擁有醫學中心及八家體系醫院的醫療體系，提供超過60種專科醫療服務。為縮短城鄉醫療差距，透過跨院轉診、遠距醫療及專科合作，將醫學中心資源延伸至偏鄉，近年更導入AI智慧照護、病理影像輔助診斷及遠距中風會診，提升醫療服務量能。

因應中部癌症病友需求，彰基興建中的癌症質子醫療大樓，預計2027年5月20日開幕，未來將提供精準放射治療選擇，減少部分患者正常組織受到的輻射劑量。

總院長陳穆寬表示，彰基是彰化、南投及雲林三縣唯一的醫學中心，肩負區域急重症轉診救治責任，秉持「讓富人看得起，窮人也看得起」的理念，近年病人自費率約25%，希望將醫院經營成果回饋病人與員工。他強調，只要對員工和病人有幫助，投入再多資源也值得，因為救人是價值，而不是價格。

彰基院慶活動，表揚服務滿15年至45年的資深員工，其中4人服務滿45年、13人服務滿40年，感謝長年堅守醫療崗位，創院蘭醫師家族成員也遠道參與，共同見證百年傳承。

彰化基督教醫院慶祝院慶130年，舉辦感恩禮拜，見證從昔日鐵馬行醫到今日智慧醫療。圖／彰基提供

彰化基督教醫院慶祝院慶130年，除點亮聖誕燈飾，並結合「愛的傳承・光耀130」光雕秀，沐恩廊道互動光影也同步開放，瀰漫濃濃耶誕氣氛。圖／彰基提供

彰基創院蘭醫師孫子Don與孫媳Jane遠道而來，共同慶祝彰基130周年院慶，與總院長陳穆寬（右）合影。圖／彰基提供

彰基沐恩廊道互動光影，即日起，邀請民眾前往體驗沈浸花之道的繽紛。圖／彰基提供