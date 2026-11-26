彰化縣政府有八大生活圈，縣政府推動一生活圈一運動館，斥資4億元在溪湖鎮公所提供的鎮有地興建溪湖樂活運動館，今舉行動土典禮，將興建地上三層可讓全齡共享的多功能運動場館。

溪湖樂活運動館新建工程是全縣最後一個動土的場館，用地和北斗樂活運動館一樣都是鎮公所提供。縣長王惠美主持動土典禮時致詞表示，感謝縣議會、議員支持縣政府自籌經費，及鎮公所、鎮民代表會提供湖鎮北勢尾福德宮旁土地建造總樓地板面積約4900多平方公尺的樂活運動館，館內規畫游泳池、健身房、綜合球場、桌球室、全齡體能訓練室、瑜珈韻律教室和多功能教室，完工啟用後溪湖區民眾不分晴雨都能來運動。

陳玉姬代表溪湖區縣議員致詞說，今溪湖樂活運動館動工代表全縣八大生活圈運動建設全面啟動，縣政府團隊規畫溪湖樂活運動館，滿足各世代運動需求的用心值得肯定，未來溪湖、埔鹽及埔心的民眾將有就近且方便的優質運動空間。

溪湖樂活運動館以「全齡運動、糖廠意象、開放共享」為特色，採用輕量化大跨度等結構工法，營造開闊、靈活的室內空間，並透過川廊串聯戶外廣場與開放空間，讓運動、休憩及交流自然融入日常，打造全家共享的社區「大客廳」。戶外將畫設30格汽車位與48格機車停車位。

彰化縣目前彰北、彰南的國民運動中心及和美全民運動館已營運，鹿港全民運動館預計今年底完工，二林、田中、北斗的樂活運動館陸續動工，逐步串聯各生活圈運動資源。