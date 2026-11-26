台中市文化局今天舉辦新書發表會，書中集結8處歷史老屋的修復與活化故事，透過文字、攝影及建築速寫，記錄老建築重獲新生的歷程。

文化局今天在台中州廳舉辦「有人住的時間：台中市歷史老屋的再生與創生（一）」新書發表會，8處老屋的屋主與經營團隊共同參與新書啟航儀式，見證老屋再生的豐碩成果。

台中市文化局副局長游英俊說明，市府自民國107年起配合文化部接續推動「歷史老屋再生」計畫，單件補助最高新台幣150萬元，截至今年已輔導媒合完成超過40件補助申請案，透過政府資源、民間參與及專業協力，讓老屋重新融入當代生活，成為文化交流、地方創生與社區相聚的新據點。

文化局表示，台中老屋再生成果屢獲國內外肯定，包括「南園酒家」榮獲2022國家卓越建設獎、「街仔尾冊店」獲2024建築園冶獎舊建築再生大獎、東海大學體育館榮獲第30屆中華建築金石獎；「富興工廠1962」更獲德國紅點設計獎、日本GOOD DESIGNAWARD及德國iF設計獎等國際獎項，展現歷史空間保存與創新活化的多元可能。

文化局指出，這次專書收錄8處老屋，呈現老屋再生的人情溫度，包括台灣太陽餅博物館、南園酒家、富興工廠1962、蔡內科故居、東海大學體育館、陳三綱堂、街仔尾冊店及日南共生廚房。

文化局說明，「有人住的時間」一書透過實地走訪、人物訪談及歷史文獻蒐整，呈現建築背後的人物與保存歷程。發表會現場亦展示8處老屋建築插圖明信片套組，讓民眾透過閱讀與圖像認識老屋風貌。

文化局指出，老屋保存不只是修復建築，更重要的是讓歷史空間重新有人使用、有人相聚，讓文化記憶在日常生活中延續。