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台中野餐日12月6日登場！龍井場送限量美食 闖關免費拿小玉西瓜劍玉
「2026台中市民野餐日」將於12月6日（周日）上午10時至下午5時在全市58處同步登場。台中市捷運工程局今年再度攜手龍井區公所，在拍瀑拉-水裡社公園與龍井河濱公園打造雙主場野餐派對，不僅發送龍井區農會限量獨家地瓜甜點，更結合超夯的「無人機足球賽」與彩繪DIY，闖關挑戰成功就能把限量的「小玉西瓜劍玉」帶回家。
捷工局表示，這次特別與龍井區公所一同準備了暖心又開胃的驚喜，並與龍井區農會合作，在不同時段限量發送巴斯克地瓜乳酪蛋糕、營養滿分的豆奶，還有獨家開發、首次亮相的香酥地瓜蛋捲，數量有限，送完為止，記得留意現場動態搶好康。
現場祭出「野餐布置競賽」，兩地各自選出前三名，獎金依序為1500元、1000元及500元。手作迷則不能錯過「木片彩繪DIY」與「提袋彩繪DIY」，兩場域每款各限量150份。此外，只要完成現場趣味闖關，還能把限量的「小玉西瓜劍玉」帶回家。
捷工局指出，龍井兩大場地也各自端出在地特色亮點。「拍瀑拉-水裡社公園」將捷運元素與在地農產融入闖關遊戲，現場並設有龍井區農會展售攤位，讓民眾邊野餐邊採買新鮮農特產；「龍井河濱公園」則與龍井區體育會合作，除了足球與槌球賽事，更引進時下最熱門的「無人機足球賽」，讓大小朋友近距離感受無人機在空中靈活對決的震撼。
捷工局提醒，拍完美照也別忘了抽大獎，活動當日只要在「龍井區公所」臉書粉絲專頁指定貼文下方上傳現場野餐美照、留言「台中市民野餐日-龍井最好玩」並標記2位好友，就有機會抽中500元超商禮券（共5名）。
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