賴清德總統昨晚參加台中造勢晚會，再次批評台中市長盧秀燕更改中捷藍線的路線，導致工程拖延，增加很多經費，到現在1公分沒蓋。盧今天回應，她要替總統緩頰，賴不是台中人也不太熟悉台中，可能有人給錯誤資料；現在的路線就是最早核定的版本，走直線也不用徵收。

賴總統昨天在「台中團結之夜」晚會致詞說，盧秀燕做完兩任市長，表現沒有很好，前市長林佳龍規畫好的藍線路線，中央已經核定了，一上任就應該推動，盧卻去改路線，一改再改拖延不決，增加許多經費，到目前為止連1公分的藍線都沒有完成。

盧秀燕今天上午陪國民黨台中市長候選人江啟臣車掃，被問及此事，她替總統緩頰，表示賴不太熟悉台中，事實上現在的路線，就是最早前市長胡志強核定的版本，走台灣大道，最大的好處是完全不用徵收土地，而且是走直線。

盧秀燕說，賴總統提到的版本是後來被改的，「截直取彎」，市民都不同意；賴不是台中人，對這件事不清楚，可能有些人餵給他錯誤資料，導致講錯了。

媒體詢問，賴清德總統每次到台中都要批評盧，有人說賴把她想像成2028假想敵，怎看這件事？盧秀燕回應，這要問賴總統，她沒辦法回答。

盧秀燕今起連請2天假全力輔選，今天上午在台中陪江啟臣車掃，下午要到桃園和桃園市長張善政車掃，晚上還要北上參加基隆市長謝國樑造勢晚會。盧說，別人的事情比自己的事更重要，台中被連續8年評為幸福城市，能不能更繁榮進步，關係到下個市長，她當然希望交棒成功。