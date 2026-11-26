高速公路彰化交流道特定區第四次通盤檢討案，地方期待五十年，有重大進展。彰化縣長王惠美前晚宣布，全案將送內政部土地徵收審議小組及都市計畫委員會大會審查。王惠美強調，未來可打造成彰化的「信義計畫區」，並規畫大巨蛋體育園區及新縣政中心。

縣府建設處指出，高速公路彰化交流道特定區內百分之七十二面積、高達一千四百餘公頃土地被劃為農業區，未能有效發揮交流道便捷的區位優勢，更限制都市發展。縣府自二○二二年啟動第四次通盤檢討法定程序，結合都市規畫、產業面及重大公共建設三合一模式，擬透過區段徵收方式將一千四百餘公頃農業區解編，逐步打造為彰化新都市發展中心。

都計案去年五月報內政部審議，是王惠美卸任前最念茲在茲的建設，她多次向賴清德總統及行政院長卓榮泰反映，歷經一年多終於迎來突破。

王惠美表示，彰化交流道周邊是重要的發展核心，未來除整合周邊道路路網、改善聯外交通並預留捷運空間外，也將畫設產業發展用地，協助既有產業轉型升級，吸引企業留駐投資，創造更多就業機會。

此外，特定區內還規畫新縣政中心、大巨蛋體育園區、新縣立總圖書館、公園綠地、停車場及社會福利設施，全面完善行政、文化與運動機能。王惠美感謝中央及相關委員支持，期盼內政部審定後，由新任縣府團隊接棒推動，為彰化下一個世代奠定交通便捷、產業蓬勃的「彰化新都心」願景。