台中市政府消防局建置「台中市防災教育培訓中心」，副市長鄭照新今日前往視察，親自體驗全台首創的「火災出勤」動感搖椅劇場。民眾坐上動感座椅，搭配情境影音，就能感受消防人員接獲火警、出勤救災的臨場感。中心還設有煙霧低姿態逃生、居家火場「屋中屋」及KTV模擬逃生等體驗區，未來將開放學校、機關及團體參訪。

副市長鄭照新表示，台中人口約287萬，幅員涵蓋山、海、屯、城，各區面臨的災害風險不同，從地震、颱風、海嘯，到居家老舊電線過熱引發的火災，都需要正確的防災知識及事前預防。防災不能只靠消防人員，透過科技、互動及五感體驗，才能讓市民把防災知識轉化為實際的行動力。

他也說，今天參訪的學童是中心第一批「開箱小尖兵」，希望他們把所學帶回家，提醒爸媽及爺爺奶奶注意居家用電安全，讓防災教育從學校延伸到家庭及社區。

消防局長孫福佑說明，展館分為A、B兩區。A區以「火災危險因子」為主題，介紹火災原理、居家常見起火原因、危險物品管理及瓦斯使用安全。B區則以「火災發生時的應變作為」為主題，設有互動多媒體滅火體驗、煙霧低姿態逃生、「屋中屋」實境體驗及KTV模擬體驗空間，讓民眾學習初期滅火及正確的逃生技巧。

孫福佑指出，未來將結合展示空間、互動設施及專業教學資源，規劃多元的防災課程，開放學校、機關及各類團體參訪，讓不同年齡層的市民都能透過實際體驗，學習火災逃生及災害應變。

防災教育培訓中心迎來第一批「開箱小尖兵」，力行國小的學童與副市長鄭照新、消防局長孫福佑及志工一起比讚合影。圖／台中市消防局提供

防災教育培訓中心入口展示一輛古董紅色消防車，車上配有銅鐘及水帶，吸引參觀民眾目光。圖／台中市消防局提供