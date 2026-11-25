爬一趟大坑11號步道，心跳有何變化？台中市風景區管理所今年以大坑11號步道為主軸，推出「2026大坑心動1+1」活動，活動結合登山健行與免費健康檢測，由中台科大專業健檢團隊量測運動時的心跳變化。量測結果發現，約1公里的11號步道，走35分鐘就能讓心跳進入理想運動區間；血氧飽和度全程平均維持在96%以上，顯示11號步道能在短時間內達到理想的運動強度。

台中市政府觀光旅遊局表示，11號步道位於中台科大後方，周邊就是北屯生活圈，是大坑步道群中最貼近市區的步道之一，不必開車深入山區，下班後、課餘時間就能就近走一趟。這次的實測數據顯示，短短的步道也有充足的運動效果，時間少走一趟、時間多就連走兩趟，非常適合上班族、學生及剛開始培養運動習慣的市民。

中台科大醫學檢驗生物技術系黃鉉瑋博士研究團隊表示，參與者從起點出發約35分鐘即可登上山頂，超過8成參與者的平均心率由每分鐘約90下上升至約130下目標區間，連平常幾乎不爬山的參與者也有同樣比例達標；血氧飽和度全程平均維持在96%以上，顯示11號步道能在短時間內達到理想的運動強度。

去年的量測數據，參與者平均約需1個半小時登頂1號步道，山頂平均心率同樣約130下；11號步道來回一趟約1小時，連走兩趟的運動時間即與1號步道一次登山相當。研究團隊提醒，參與者回到山下時平均心率仍約120下，「下山也是運動」，且下山後休息越久、心跳回復越多，建議民眾返抵山下後先坐下休息幾分鐘、補充水分再離開，年長者及有心血管疾病者應量力而為。