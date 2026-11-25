115年地方公職人員選舉九合一選舉本周六辦理，根據「勞動基準法」為中央主管機關指定應放假日，豐原監理站提醒，本周六該站及所轄汽車代檢廠暫停受理汽車檢驗服務。

豐原監理站提醒車主，車輛逾期仍未參加車輛定期檢驗者，將依道路交通管理處罰條例規定處以900元以上1800元以下罰鍰，逾期6個月以上者，還會被註銷車輛牌照，提醒車主務必注意車輛定期檢驗的時間，以免逾期受罰。

車主驗車時，持有效期間30日以上之汽車強制險保險證、行車執照、牌照登記書（除營業車輛經所有人申請查驗新領牌照登記書以外，其餘車輛免攜帶），就近至各區監理所(站)或各代檢廠辦理定期檢驗。

豐原監理站朱豐誠站長表示，驗車定檢期限將屆滿的車主，應提早安排車輛定期保養及檢驗，除確保車輛性能保持最佳狀態及行車安全外，也能避免連續假期結束後，車輛大排長龍等候驗車情形，建議民眾可多利用車輛代檢廠服務，提醒車主每家代檢廠車輛驗車數有限制，可利用台中區監理所首頁點選導航專區、公路電子監理服務網或使用監理服務App等管道查詢代檢廠地址、電話及每日驗車餘額等資訊。