聽新聞
0:00 / 0:00
配合選舉投票 豐原監理站：本周六豐原地區代檢廠暫停驗車
115年地方公職人員選舉九合一選舉本周六辦理，根據「勞動基準法」為中央主管機關指定應放假日，豐原監理站提醒，本周六該站及所轄汽車代檢廠暫停受理汽車檢驗服務。
豐原監理站提醒車主，車輛逾期仍未參加車輛定期檢驗者，將依道路交通管理處罰條例規定處以900元以上1800元以下罰鍰，逾期6個月以上者，還會被註銷車輛牌照，提醒車主務必注意車輛定期檢驗的時間，以免逾期受罰。
車主驗車時，持有效期間30日以上之汽車強制險保險證、行車執照、牌照登記書（除營業車輛經所有人申請查驗新領牌照登記書以外，其餘車輛免攜帶），就近至各區監理所(站)或各代檢廠辦理定期檢驗。
豐原監理站朱豐誠站長表示，驗車定檢期限將屆滿的車主，應提早安排車輛定期保養及檢驗，除確保車輛性能保持最佳狀態及行車安全外，也能避免連續假期結束後，車輛大排長龍等候驗車情形，建議民眾可多利用車輛代檢廠服務，提醒車主每家代檢廠車輛驗車數有限制，可利用台中區監理所首頁點選導航專區、公路電子監理服務網或使用監理服務App等管道查詢代檢廠地址、電話及每日驗車餘額等資訊。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。