地方期待50年的高速公路彰化交流道特定區第四次通盤檢討案，縣長王惠美在卸任前一個月，昨晚在臉書宣布有重大進展，將提送內政部土地徵收審議小組及都委會大會審查，王惠美強調，未來將打造成彰化的「信義計畫區」，並規劃大巨蛋體育園區及新縣政中心。

縣府建設處指出，高速公路彰化交流道特定區內72%面積土地，高達1400餘公頃土地被畫為農業區，由於未能有效發揮交流道便捷的區位優勢，更限制彰化的都市發展，縣府擬定彰化交流道特定區第四次次通盤檢討案，並在2022年啟動都市計畫法定程序，透過都市規畫、產業面及重大公共建設三合一方式，透過區段徵收方式，將這1400餘公頃農業區解編，逐步打造為彰化新都市發展中心。

此一受到矚目與討論的都計案，去年五月呈報內政部都委會審議，是王惠美卸任前最念茲在茲的建設，多次向前來彰化視察的賴總統及行政院長卓榮泰反映，歷經1年多，在王惠美卸任前一個月，終於有了進展。

王惠美在臉書提到，彰化交流道周邊地區是彰化重要的發展核心，希望透過這次都市計畫通盤檢討，整合交通、產業與公共建設，讓交通更便利、產業更有競爭力，也為地方創造更多就業機會。

未來在彰交特定區，將整合周邊道路路網、改善聯外交通，並預留未來捷運路網空間；在產業方面，規劃產業發展用地，協助既有產業轉型升級，讓更多企業留在彰化、投資彰化，帶動地方經濟發展。

王惠美表示，特定區內也將規劃縣政中心、大巨蛋體育園區、新縣立總圖書館，以及公園綠地、停車場和社會福利設施，逐步完善行政、文化、運動及生活機能，讓鄉親享有更優質的生活環境。

王惠美感謝中央及相關委員的支持，未來待內政部都委會大會審定後，還要由新的縣府團隊持續推動，相信，結合都市計畫、交通建設和產業發展，打造交通便捷、產業蓬勃發展和生活宜居的「彰化新都心」，將為彰化下一個世代奠定更美好的願景。

彰化縣長王惠美昨晚在臉書宣布彰化交流道特定區第四次通盤檢討案有重大進展，將提送內政部土地徵收審議小組及都委會大會審查，未來將打造成彰化的「信義計畫區」，並規劃大巨蛋體育園區及新縣政中心。示意圖／取自王惠美臉書

彰化縣長王惠美昨晚在臉書宣布彰化交流道特定區第四次通盤檢討案有重大進展，將提送內政部土地徵收審議小組及都委會大會審查，未來將打造成彰化的「信義計畫區」，並規劃大巨蛋體育園區及新縣政中心。示意圖／取自王惠美臉書