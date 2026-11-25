大巨蛋、新縣政中心有譜？王惠美稱彰化交流道特定區都計案有奉大進展
地方期待50年的高速公路彰化交流道特定區第四次通盤檢討案，縣長王惠美在卸任前一個月，昨晚在臉書宣布有重大進展，將提送內政部土地徵收審議小組及都委會大會審查，王惠美強調，未來將打造成彰化的「信義計畫區」，並規劃大巨蛋體育園區及新縣政中心。
縣府建設處指出，高速公路彰化交流道特定區內72%面積土地，高達1400餘公頃土地被畫為農業區，由於未能有效發揮交流道便捷的區位優勢，更限制彰化的都市發展，縣府擬定彰化交流道特定區第四次次通盤檢討案，並在2022年啟動都市計畫法定程序，透過都市規畫、產業面及重大公共建設三合一方式，透過區段徵收方式，將這1400餘公頃農業區解編，逐步打造為彰化新都市發展中心。
此一受到矚目與討論的都計案，去年五月呈報內政部都委會審議，是王惠美卸任前最念茲在茲的建設，多次向前來彰化視察的賴總統及行政院長卓榮泰反映，歷經1年多，在王惠美卸任前一個月，終於有了進展。
王惠美在臉書提到，彰化交流道周邊地區是彰化重要的發展核心，希望透過這次都市計畫通盤檢討，整合交通、產業與公共建設，讓交通更便利、產業更有競爭力，也為地方創造更多就業機會。
未來在彰交特定區，將整合周邊道路路網、改善聯外交通，並預留未來捷運路網空間；在產業方面，規劃產業發展用地，協助既有產業轉型升級，讓更多企業留在彰化、投資彰化，帶動地方經濟發展。
王惠美表示，特定區內也將規劃縣政中心、大巨蛋體育園區、新縣立總圖書館，以及公園綠地、停車場和社會福利設施，逐步完善行政、文化、運動及生活機能，讓鄉親享有更優質的生活環境。
王惠美感謝中央及相關委員的支持，未來待內政部都委會大會審定後，還要由新的縣府團隊持續推動，相信，結合都市計畫、交通建設和產業發展，打造交通便捷、產業蓬勃發展和生活宜居的「彰化新都心」，將為彰化下一個世代奠定更美好的願景。
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