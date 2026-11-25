彰化鹿港觀光人潮多，停車空間需求日益迫切，彰化縣政府規畫在在鹿港旅客中心站，興建立體停車場，地上停車與商業空間及地下滯洪池，一次改善鹿港長年停車與淹水問題。縣府自籌十億經費昨動工，預計二○二九年完工。

彰化縣長王惠美兩屆任期進入倒數，縣內重大公共建設近期陸續舉行落成、開工及動土典禮，從廳舍、道路、運動場館、校舍到產業園區，遍地開花。其中，王惠美的本命區鹿港更是建設焦點，光是昨天就有四項重大工程接連登場，包括斥資十億元立體停車場、文化館等，為鹿港發展與交通治水注入新動能。

縣長王惠美表示，整體工程基地面積約一千九百七十三坪，工期六百六十天，工程總經費十億元，由縣府全額自籌。規畫一樓為商場，二至四樓及屋頂層停車，可提供四百七十席汽車停車位；地下則設置蓄洪池。未來規畫捷運延伸至鹿港，縣府做好準備，優化鹿港交通設施。

王惠美指出，工程另一重要功能是防洪，地下將設置約兩千九百四十五立方公尺的雨水滯洪空間，相當於一點五座一般標準比賽游泳池，透過電子閥門及抽水設備，在降雨期間暫存雨水，雨後再適時排入道路側溝，減輕周邊排水系統負荷。

縣議員施佩妤表示，這塊基地曾規畫其他用途，時任議員的王惠美、前鎮長李棟樑及施性鐘等人抗議，爭取保留土地，如今興建立體停車場，結合地上停車空間、地下蓄洪池，一次改善鹿港交通及淹水兩大問題。