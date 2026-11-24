由國際建築大師安藤忠雄設計的「童書之森．臺中」，24日舉行主體工程完工典禮。這座日本以外首座「童書之森」，位於台中七期秋紅谷生態公園旁，由聯聚建設挹注逾5億元打造，未來並將由聯聚文教基金會負責營運，預計每年將花費2,500萬到3,000萬元。

花錢打造，又出人負責營運，聯聚建設創辦人江韋侖表示，一座城市的偉大不只在於今天蓋了多少建築，更在於我們為下一代留下多少希望。「人生走到這個階段，總是要做一些對社會有意義的事情」，因此決定接下這項充滿挑戰的任務。

他表示，看到「童書之森・臺中」完工，內心充滿喜悅與感謝，他強調，對聯聚建設而言，建築完工不是終點，而是繼續把品質做好的起點。

接下來將近半年的時間，聯聚將主動檢視數百項細節，逐一討論改善不足之處，因為孩子伸手會摸到的每一處，坐下來翻書的每一個角落，都值得用心做好。

今天完工典禮，包括台中市長盧秀燕、總統府資政陳忠源、總統府前秘書長李大維，逢甲大學董事長高承恕、台灣兒科醫學會理事長傅雲慶等人都到場。

建築大師安藤忠雄也特別錄製影片，分享對這座兒童圖書館的期許。典禮現場也邀請篤行國小學童帶來充滿活力的舞蹈演出。

「童書之森．臺中」以「為未來孵的蛋」為設計概念，透過橢圓形建築量體象徵地球，思考建築、自然與人類之間的平衡。圖書館入口處設置一座由安藤忠雄大師提名的「永遠の青春」的青蘋果藝術雕塑。

聯聚表示，青蘋果是安藤忠雄重要的精神象徵，以「青春」為寓意，傳遞不受年齡限制、始終保有好奇心與挑戰精神的人生態度。

對安藤而言，青春並非歲月的長短，而是面對世界時持續思考、勇於探索的生命力，也呼應「童書之森」鼓勵孩子透過閱讀認識世界、開拓未來的初衷。

延續安藤忠雄重視建築與自然共生的理念，「童書之森．臺中」規劃千坪森林景觀區，種植124株喬木，包含入口處三棵百年老樟樹，透過多層次的植栽配置，營造富有四季變化的自然景觀。

在這裡，不同季節可見多樣花色交替綻放，聯聚更特別選用誘蝶、誘鳥植物，吸引蝴蝶與鳥類造訪，與鄰近的秋紅谷公園的景觀串聯，呈現建築與自然共生的景觀特色，讓孩子在閱讀之餘，能親近自然、感受四季更迭的生命力。

盧秀燕表示，從去年5月開工、今年5月上梁，到今日主體工程順利完成，童書之森・台中一步步從設計藍圖化為具體的建築空間，是工程建設重要里程碑，也代表台中朝向打造國際級兒童閱讀城市又向前邁進一步。

「童書之森・臺中」預計於2027年5月7日正式對外開放，聯聚表示，未來將與台中市政府團隊合作，規劃每年舉辦上百場兒童閱讀活動，並邀請偏鄉原住民孩子一起參與。

「一座城市的偉大不只在於今天蓋了多少建築，更在於我們為下一代留下多少希望。」聯聚表示，聯聚建設與聯聚文教基金會將持續投入，讓圖書館在日常中發揮長遠價值，陪伴一代又一代孩子在閱讀中成長，從台中走向更寬廣的世界。

「童書之森・臺中」預計於2027年5月7日正式對外開放。聯聚／提供