由日本知名建築大師安藤忠雄操刀設計的「童書之森．台中」今完工，這是「童書之森」日本海外首座。即將卸任的台中市長盧秀燕今出席完工典禮，見證天空放晴。她指出，「童書之森」最美的地方是中間蛋形天窗可仰望天空，過往此時為嚴重的空汙季，如今可見藍天，展現台中市這八年來，整治空汙改善逾七成的具體成果。

「童書之森」座落在秋紅谷景觀生態公園內，完工典禮在上午11時登場，當時還飄著雨，賓客還穿著輕便雨衣坐在「童書之森」前廣場與會，沒想到典禮進行不到五分鐘，天空放晴，太陽露臉，很多賓客都脫下雨衣。

與會者包含盧秀燕、聯聚建設創辦人江韋侖、忠泰建設副董事長李彥良、清水建築工坊董事長廖明彬、建築師王克誠、安藤忠雄建築研究所顧問龍國英、立委廖偉翔、羅廷瑋、市議員張廖乃綸、楊大鋐、劉士州、總統府資政陳忠源、逢甲大學董事長高承恕、總統府前秘書長李大維、台灣兒科醫學會理事長傅雲慶，以及律師謝震武等人。

盧秀燕表示，8年前上任時，她向市民許下「市長換人，空氣換新」的承諾，並成立空氣品質改善委員會，將空品改善列為施政首要任務。經過市府團隊共同努力，中火燃煤量從約1600萬噸降至不到1100萬噸，每年減少逾500萬噸，空品不良日也從每年約60天降至不到20天，整體空品改善逾七成，各項治理成果達成甚至超越預期。