聽新聞
0:00 / 0:00
「童書之森」台中完工！盧秀燕讚蛋形天窗見藍天：空汙改善逾7成
由日本知名建築大師安藤忠雄操刀設計的「童書之森．台中」今完工，這是「童書之森」日本海外首座。即將卸任的台中市長盧秀燕今出席完工典禮，見證天空放晴。她指出，「童書之森」最美的地方是中間蛋形天窗可仰望天空，過往此時為嚴重的空汙季，如今可見藍天，展現台中市這八年來，整治空汙改善逾七成的具體成果。
「童書之森」座落在秋紅谷景觀生態公園內，完工典禮在上午11時登場，當時還飄著雨，賓客還穿著輕便雨衣坐在「童書之森」前廣場與會，沒想到典禮進行不到五分鐘，天空放晴，太陽露臉，很多賓客都脫下雨衣。
與會者包含盧秀燕、聯聚建設創辦人江韋侖、忠泰建設副董事長李彥良、清水建築工坊董事長廖明彬、建築師王克誠、安藤忠雄建築研究所顧問龍國英、立委廖偉翔、羅廷瑋、市議員張廖乃綸、楊大鋐、劉士州、總統府資政陳忠源、逢甲大學董事長高承恕、總統府前秘書長李大維、台灣兒科醫學會理事長傅雲慶，以及律師謝震武等人。
盧秀燕表示，8年前上任時，她向市民許下「市長換人，空氣換新」的承諾，並成立空氣品質改善委員會，將空品改善列為施政首要任務。經過市府團隊共同努力，中火燃煤量從約1600萬噸降至不到1100萬噸，每年減少逾500萬噸，空品不良日也從每年約60天降至不到20天，整體空品改善逾七成，各項治理成果達成甚至超越預期。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。