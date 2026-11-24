彰化縣溪湖區三鄉鎮盛產青蔥、葡萄和稻米，湖埔社區大學攜手青農、教師跨域合作，經由指導學童探索土壤與農作物，研發三套可帶領孩子關心土地與環境的特色教案，今舉辦115年度食農教育區域座談會，交流推動成果及分享跨校協力經驗。

湖埔社區大學號召環境志工復育東螺溪15年，獲環境部、教育部、水利署、彰化縣政府頒獎表揚，包括第七屆國家環境教育團體優勝獎、教育部社會教育貢獻獎團體組，今年社大執行長林淑玲獲第十屆國家環境教育獎個人組優等。

基於環境經營績效斐然，湖埔社區大學串連湖北、媽厝、梧鳳、天盛4所國小與成功國中，邀請稻米青農巫立暘、蔥農施宥茗、葡萄農陳啟宗、植物病蟲害專家楊志宏等人，將農業現場實務經驗帶進校園，共同研發具有彰化特色的食農教育課程，今在湖北國小由教育部國民及學前教育署推動，由清華大學團隊執行、「115年度食農教育區域支持網絡」彰化場座談會，51名教育行政單位、學校教師、青年農民及社區大學專業老師出席，討論熱絡。

湖北國小四年級學童參與，負責探索青蔥、水稻，校長莊世雄肯定跨域合作，讓學校不必單靠教師摸索農業專業，而是透過社大連結在地人才與資源，將社區的農業經驗轉化為教學內容，校園周遭農田成為最直接的學習場域。

湖北國小主任李錦綉表示，參與教案研發的最大收穫是有機會與農業專業工作者共同討論，從課堂知識走向實際操作，透過農友實務指導，再由教師依學生的學習需求轉化為教學活動，讓課程更加貼近生活，也更能引發孩子的好奇心與參與感。

社大執行長林淑玲說，這次研發「一粒米的旅程—從稻田到餐桌的綠色行動」、「『蔥』明碳險家—友善耕種下的農田綠碳存摺」、「葡萄大變身！藤枝的神奇魔法」，三套特色教案，分別從彰化在地農業生產、農業資源循環及環境永續議題出發，孩子不只認識農作物，更能從家鄉的環境問題出發，透過實際體驗理解農業與土地的關係，而社區大學也不只是課程提供者，更能發揮地方資源整合的功能，結合農業專業與學校教育，讓環境議題成為孩子生活中的學習素材。