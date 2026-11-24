台中再添世界級地標！台中市長盧秀燕今在日本建築大師安藤忠雄設計的「童書之森．台中」完工典禮時，揭曉她任內孵出的「第四顆蛋」。即將卸任的盧秀燕感性表示，這座被安藤忠雄命名為「卵」的兒童圖書館，獻給國家未來主人翁。

盧秀燕上月16日在台中「超巨蛋」BOT案簽約儀式上表示，台中將迎來可容納4.5萬人的「台灣超巨蛋」，並幽默表示，這是她任內孵的第3顆蛋，「台中巨蛋」大小兩顆蛋興建中，原以為已對市民有交代，沒想到第二任又「意外懷孕」，超巨蛋完成簽約，她更預告任期結束前還會有一顆蛋，「為何台中這麼多蛋？因為我是六都唯一女市長，母雞會下蛋！」

盧秀燕回憶，普立茲克獎的得主安藤忠雄在故鄉日本打造7座「童書之森」，幾年前得知安藤忠雄想為台灣設計兒童圖書館，立刻透過忠泰建設副董事長李彥良協助爭取，安藤忠雄開出不要政府編列預算、地點由他挑選，並且要成立基金會營運等三項嚴格的條件，許多縣市因此打退堂鼓，她全數答應，台中也成為唯一雀屏中選的城市。

盧秀燕指出，安藤忠雄將這座圖書館命名為「卵」，先前她宣布興建台灣超巨蛋時，曾說要「再孵一顆蛋」，指的就是這裡。她下個月就要卸任，盼將這顆蛋獻給台中、全國乃至全世界的兒童，希望用這座圖書館，獻給我們國家的主人翁，因為孩子就是我們未來的希望。

盧秀燕說明，「童書之森」美得無以復加，最重要的是，希望兒童在這邊裡養成閱讀習慣、熱愛閱讀，讓未來快樂、順利地成長，對國家社會有所貢獻。

盧秀燕指出，「童書之森」除了由安藤忠雄免費設計外，建築及營運主要是由聯聚建設創辦人江韋侖及其聯聚建設文教基金會回饋、捐贈，她特別代表台中市政府，向江韋侖以及聯聚團隊表達感謝。

「童書之森．台中」今完工，施工難度高的橢圓造型清水模建築首度對外亮相。記者趙容萱／攝影

聯聚建設創辦人江韋侖與「童書之森．台中」戶外森林意象景觀區中的青蘋果雕塑合影。記者趙容萱／攝影

聯聚建設創辦人江韋侖、台中市長盧秀燕等人與「童書之森．台中」戶外森林意象景觀區中的青蘋果雕塑合影。記者趙容萱／攝影

「童書之森．台中」今完工，施工難度高的橢圓造型清水模建築首度對外亮相。記者趙容萱／攝影