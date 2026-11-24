安藤忠雄海外唯一據點台中「童書之森」完工 盧秀燕：獻給國家主人翁
由國際建築大師安藤忠雄設計的「童書之森．台中」，24日舉行主體工程完工典禮，台中市長盧秀燕表示，這是台中市第50座圖書館，也是安藤忠雄「童書之森」系列在日本以外的唯一據點，以「為未來孵蛋」為理念，將獻給所有孩子，為台中再添國際文化新地標。
「建築完工不是終點，而是繼續把品質做好的起點。」負責全案執行與施工的聯聚建設創辦人江韋侖，以這句話說明對品質的承諾。他也預告，這座圖書館將在明年5月7日正式啟用營運。
今天的主體工程完工典禮，由盧秀燕與江韋侖共同主持，總統府資政陳忠源、前總統府秘書長李大維、台灣兒科醫學會理事長傅雲慶、逢甲大學董事長高承恕、忠泰建設副董事長李彥良、清水建築工坊董事長廖明彬，以及台中市政府秘書長黃崇典、市府相關局處首長、民意代表等200餘人到場見證。
盧秀燕指出，全市50座圖書館中，她任內新建及修建就達28座，當初全台各縣市都想爭取安藤忠雄設計圖書館，唯獨台中雀屏中選；而圖書館所在的基地秋紅谷景觀生態公園，屬於台中七期黃金地段，初估市價超過55億元，但為了孩子，這一切都值得。
盧秀燕回憶，她在幾年前從新聞得知，安藤忠雄對台灣有感情，想為台灣設計一座兒童圖書館，於是立刻透過和安藤忠雄事務所熟識的忠泰建設副董事長李彥良，請他協助爭取。
不過安藤忠雄開出的條件相當嚴格，要求不要政府編列預算，以免他原始的構想受到法令與預算規定干擾。除此之外，圖書館完工後須成立基金會營運，地點也要由他挑選。
盧秀燕表示，許多縣市因此打退堂鼓，台中則全數答應，成為唯一雀屏中選的城市，並提到安藤忠雄將這座圖書館命名為「卵」，先前她宣布興建台灣超巨蛋時，曾說要「再孵一顆蛋」，指的就是這裡。
盧秀燕也提到，她下個月就要卸任，盼將這顆蛋獻給台中、全國乃至全世界的兒童，希望用這座圖書館，獻給我們國家的主人翁，因為孩子就是我們未來的希望。
今日並未到現場、透過影片致意的安藤忠雄表示，人生百年不只是追求長壽，更重要的是保持活力、持續思考並勇於表達。他以親自設計的「青蘋果」象徵人生百年、青春與希望，期許孩子透過閱讀探索世界、找到自己的位置，勇敢迎向未來。
安藤忠雄同時強調，即使進入AI時代，閱讀依然重要，唯有閱讀才能深化思考、培養獨立思辨能力，這也是他希望透過童書之森帶給下一代的珍貴禮物。
安藤忠雄指出，這座兒童圖書館被綠意環繞，期盼引導孩子感受大自然的重要，學習與自然共處，也在閱讀中體會前人留下的智慧。建築以「為未來孵的蛋」為設計概念，橢圓形清水模量體以流暢曲線串接戶外、半戶外與室內空間，並透過中央橢圓天井引入自然光。
周邊景觀種植上百株喬木，包括三棵百年大樟樹，並配置能吸引蝴蝶、鳥類的花草植物，營造豐富的自然環境，讓孩子能在樹蔭下活動、親近自然、觀察生命。館內則以環繞式書牆與不同高度的閱讀角落，打造如走進書本森林般的探索體驗。
童書之森以「為未來孵的蛋」為設計理念、施工難度高的橢圓造型清水模建築對外亮相；戶外森林意象景觀區中，由安藤忠雄設計的青蘋果雕塑也於典禮中首次揭幕。據了解，由於建材成本上揚，這座圖書館總工程經費由原預計的2億元，一路飆升至5億餘元。
江韋侖表示，為了克服特殊造型帶來的施工挑戰，工程團隊打造六座一比一實體牆面模型，透過反覆實測優化澆置流程。日本工程專家來台參訪時，也對本案的施工難度與工地管理的嚴謹程度留下深刻印象。
接下來距離正式開館近半年時間，聯聚將持續主動檢視數百項細節，逐一討論改善方向。江韋侖說，孩子伸手會摸到的每一處、坐下來翻書的每一個角落，都值得用心做好。
江韋侖分享，看到童書之森完工，內心充滿喜悅與感謝。感謝盧秀燕市長為台中的孩子打造這座童書之森的願景，也感謝市府團隊的支持的協助，感謝安藤忠雄對孩子的愛心，以及所有參與設計與工程夥伴的努力，讓這份送給孩子的禮物，終於從願景走向實現。
「一座城市的偉大，不只在於今天蓋了多少建築，更在於我們為下一代留下多少希望！」在江韋侖期許下，聯聚建設關注的不只是建築美學，更深耕城市人文內涵。透過聯聚文教基金會策劃「城市稻田」回溯土地記憶，舉辦美感市集、清音會音樂活動，廣邀市民共同參與，豐富台中的生活美學。
「童書之森．台中」預計於2027年5月7日正式對外開放，未來由聯聚文教基金會負擔營運費用，並負責日常活動的運作。聯聚將與台中市政府團隊合作，規劃每年舉辦上百場兒童閱讀活動，並邀請偏鄉原住民孩子一起參與。
文化局表示，聯聚建設對於「童書之森」的全力投入，展現企業對城市文化與教育的深度關懷，這份來自企業持續不懈的行動，讓城市的善意具體落地，也形塑出一個以美學為核心、以共好為願景的台中，展現公私協力的典範。
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