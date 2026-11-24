由國際建築大師安藤忠雄設計的「童書之森．台中」，24日舉行主體工程完工典禮，台中市長盧秀燕表示，這是台中市第50座圖書館，也是安藤忠雄「童書之森」系列在日本以外的唯一據點，以「為未來孵蛋」為理念，將獻給所有孩子，為台中再添國際文化新地標。

「建築完工不是終點，而是繼續把品質做好的起點。」負責全案執行與施工的聯聚建設創辦人江韋侖，以這句話說明對品質的承諾。他也預告，這座圖書館將在明年5月7日正式啟用營運。

今天的主體工程完工典禮，由盧秀燕與江韋侖共同主持，總統府資政陳忠源、前總統府秘書長李大維、台灣兒科醫學會理事長傅雲慶、逢甲大學董事長高承恕、忠泰建設副董事長李彥良、清水建築工坊董事長廖明彬，以及台中市政府秘書長黃崇典、市府相關局處首長、民意代表等200餘人到場見證。

盧秀燕指出，全市50座圖書館中，她任內新建及修建就達28座，當初全台各縣市都想爭取安藤忠雄設計圖書館，唯獨台中雀屏中選；而圖書館所在的基地秋紅谷景觀生態公園，屬於台中七期黃金地段，初估市價超過55億元，但為了孩子，這一切都值得。

盧秀燕回憶，她在幾年前從新聞得知，安藤忠雄對台灣有感情，想為台灣設計一座兒童圖書館，於是立刻透過和安藤忠雄事務所熟識的忠泰建設副董事長李彥良，請他協助爭取。

不過安藤忠雄開出的條件相當嚴格，要求不要政府編列預算，以免他原始的構想受到法令與預算規定干擾。除此之外，圖書館完工後須成立基金會營運，地點也要由他挑選。

盧秀燕表示，許多縣市因此打退堂鼓，台中則全數答應，成為唯一雀屏中選的城市，並提到安藤忠雄將這座圖書館命名為「卵」，先前她宣布興建台灣超巨蛋時，曾說要「再孵一顆蛋」，指的就是這裡。

盧秀燕也提到，她下個月就要卸任，盼將這顆蛋獻給台中、全國乃至全世界的兒童，希望用這座圖書館，獻給我們國家的主人翁，因為孩子就是我們未來的希望。

今日並未到現場、透過影片致意的安藤忠雄表示，人生百年不只是追求長壽，更重要的是保持活力、持續思考並勇於表達。他以親自設計的「青蘋果」象徵人生百年、青春與希望，期許孩子透過閱讀探索世界、找到自己的位置，勇敢迎向未來。

安藤忠雄同時強調，即使進入AI時代，閱讀依然重要，唯有閱讀才能深化思考、培養獨立思辨能力，這也是他希望透過童書之森帶給下一代的珍貴禮物。

安藤忠雄指出，這座兒童圖書館被綠意環繞，期盼引導孩子感受大自然的重要，學習與自然共處，也在閱讀中體會前人留下的智慧。建築以「為未來孵的蛋」為設計概念，橢圓形清水模量體以流暢曲線串接戶外、半戶外與室內空間，並透過中央橢圓天井引入自然光。

周邊景觀種植上百株喬木，包括三棵百年大樟樹，並配置能吸引蝴蝶、鳥類的花草植物，營造豐富的自然環境，讓孩子能在樹蔭下活動、親近自然、觀察生命。館內則以環繞式書牆與不同高度的閱讀角落，打造如走進書本森林般的探索體驗。

童書之森以「為未來孵的蛋」為設計理念、施工難度高的橢圓造型清水模建築對外亮相；戶外森林意象景觀區中，由安藤忠雄設計的青蘋果雕塑也於典禮中首次揭幕。據了解，由於建材成本上揚，這座圖書館總工程經費由原預計的2億元，一路飆升至5億餘元。

江韋侖表示，為了克服特殊造型帶來的施工挑戰，工程團隊打造六座一比一實體牆面模型，透過反覆實測優化澆置流程。日本工程專家來台參訪時，也對本案的施工難度與工地管理的嚴謹程度留下深刻印象。

接下來距離正式開館近半年時間，聯聚將持續主動檢視數百項細節，逐一討論改善方向。江韋侖說，孩子伸手會摸到的每一處、坐下來翻書的每一個角落，都值得用心做好。

江韋侖分享，看到童書之森完工，內心充滿喜悅與感謝。感謝盧秀燕市長為台中的孩子打造這座童書之森的願景，也感謝市府團隊的支持的協助，感謝安藤忠雄對孩子的愛心，以及所有參與設計與工程夥伴的努力，讓這份送給孩子的禮物，終於從願景走向實現。

「一座城市的偉大，不只在於今天蓋了多少建築，更在於我們為下一代留下多少希望！」在江韋侖期許下，聯聚建設關注的不只是建築美學，更深耕城市人文內涵。透過聯聚文教基金會策劃「城市稻田」回溯土地記憶，舉辦美感市集、清音會音樂活動，廣邀市民共同參與，豐富台中的生活美學。

「童書之森．台中」預計於2027年5月7日正式對外開放，未來由聯聚文教基金會負擔營運費用，並負責日常活動的運作。聯聚將與台中市政府團隊合作，規劃每年舉辦上百場兒童閱讀活動，並邀請偏鄉原住民孩子一起參與。

文化局表示，聯聚建設對於「童書之森」的全力投入，展現企業對城市文化與教育的深度關懷，這份來自企業持續不懈的行動，讓城市的善意具體落地，也形塑出一個以美學為核心、以共好為願景的台中，展現公私協力的典範。

安藤忠雄為孩子築夢！台中童書之森主體工程完工，國際級閱讀地標孵化成形。記者宋健生／攝影

聯聚建設創辦人江韋侖強調，聯聚建設關注的不只是建築美學，更深耕城市人文內涵。記者宋健生／攝影

「童書之森．台中」完工典禮由台中市長盧秀燕（左4）與聯聚建設創辦人江韋侖（右5）等人共同主持。記者宋健生／攝影

市長盧秀燕和聯聚建設創辦人江韋侖及表演團隊在青蘋果雕塑前合影。記者宋健生／攝影