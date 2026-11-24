彰化基督教醫院癌症質子醫療大樓預計2027年5月20日正式開幕，為串聯新大樓與總院，彰基斥資逾億元興建雙層天橋及地下通道，其中天橋昨日晚間開始吊裝，連續3天於晚間8時至翌日上午6時施工，期間旭光路將實施交通管制。工程完成後，癌症病友往返檢查、治療及住院將更便利，也開放一般行人通行。

中部地區癌症醫療需求龐大，彰基總院2025年癌症個案數達6421件，加計體系分院，整體達8000件。彰基除服務在地民眾，也承接鄰近醫療院所轉診的急重症及複雜癌症個案。彰基指出，質子醫療大樓啟用後，將擴充癌症醫療量能，讓中部癌友有機會就近接受質子治療，減少跨縣市就醫的奔波。

彰基副院長張東浩表示，以頭頸癌治療為例，總院長陳穆寬每年診治患者高達500人，經其手術治療的第四期口腔癌患者，五年存活率達59%。未來質子醫療大樓將結合先進放射治療技術及跨專科醫療團隊，提供病友更多元、精準的治療選擇。

為改善跨院區就醫動線，彰基規劃興建雙層天橋及地下通道。天橋全長42.5公尺、寬3.6公尺，連接質子醫療大樓與總院三樓及四樓，並於三樓設置通往外部的樓梯，除供病患、家屬及醫療人員通行，也開放一般行人使用，民眾未來不必再穿越旭光路，有助提升人車通行安全。

張東浩指出，彰基周邊就醫及急重症轉診需求大，人車往來頻繁，交通安全格外重要。總院長認為，即使天橋工程投入逾億元，只要對員工和病人有幫助就值得。未來兩院區串聯後，病友往返不同院區將更安全便利，也可望改善醫院周邊交通動線。