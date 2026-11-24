彰化縣二林鎮蕎麥耕種面積最近9年內翻倍增加，現今排名全國第三，鎮農會邀請專家學者今到蕎麥專區，分享栽種蕎麥和田間管理等專業技術，協助農民掌握種植要領，提高生產的質與量。

二林鎮農會蕎麥專區觀摩會在香田里，蕎麥開花約三成，鎮農會在田邊搭棚講習，農業部種苗改良繁殖場長劉明宗、科長廖宜倫擔任講師，說明蕎麥栽培技術、生育期間田間管理、病蟲害防治、採收注意事項，60多名蕎麥農及有興趣種蕎麥的農民在東北季風吹襲中認真聽講。

觀摩會主要以田間實地觀察為主，蕎麥農經驗分享，農民現場技術諮詢專家學者，並發放驅鳥器給已簽訂專區公約的蕎麥農。冬季周邊農田多種植蔬菜，蕎麥進入成熟期，部分鳥類不喜歡吃蔬菜，改到蕎麥田吃蕎麥粒而產生農損，專家學者和鎮農會教農民使用驅鳥器發出聲響及鏡面反光，達到驅鳥效果以降低鳥害。

二林鎮農會指出，蕎麥生長期短、耐旱及栽培方式單純等特性，適合作為冬季裡作作物，進入花期後白色小花形成獨特的冬季蕎麥花海，增添農村景致，蕎麥採收後將麥稈翻耕還田，增加土壤有機質、改善土壤結構成為綠肥，促進農業剩餘資源循環再利用，兼具農地活化與友善環境，二林鎮蕎麥從9年前20多公頃增至現今70公頃，有種植意願農民人數增加中，鎮農會也提高保證收購價格。

鎮農會總幹事邱士平說，經積極推動多元加工與產品開發，目前推出12項蕎麥系列產品，包含蕎麥粒、蕎麥蛋捲、蕎麥雪花片、手工蕎麥麵、干貝蕎麥麵、蕎麥金沙餅及蕎麥紅薏仁系列產品，今年度新推出可當零食的「蕎妹蕉朋友」，將在地農產融入日常飲食，拓展蕎麥加工應用及市場價值，未來將持續結合友善耕作、食農教育、農村觀光及蕎麥多元加工應用，拓展在地蕎麥產業發展，提升農產品附加價值，促進二林地方農業永續發展。

彰化縣二林鎮特色農產品蕎麥已經開花。記者簡慧珍／攝影