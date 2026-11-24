南投縣政府汰換老舊垃圾車5輛、資源回收車6輛，提升第一線清潔隊員行車安全、強化清運量能；另外，購置1輛近900萬元的空氣品質監測車，可機動部署到現場監測空氣汙染數據。

南投縣政府購置空氣品質監測車、汰換低碳清運車輛，今天舉行啟用暨授贈儀式，南投縣政府秘書長李良珠出席表示，汰換老舊清運車輛可提升行車安全，減少車輛故障、降低維修負擔，也有助減少車輛排放影響空氣品質，縣府將逐年編列預算，分階段更新清運車輛。

南投縣環保局長李易書表示，空氣品質監測車具機動特性，如接獲工業區異味通報，可派車到場即時量測，透過風向、風速等資料，追查異味來源；或火災等突發事件時，監測車可到場掌握周邊空氣品質變化；也可依需求進行長期監測，掌握區域空氣品質變化趨勢。

環保局表示，空氣品質監測車突破固定式監測站限制，深入傳統測站無法覆蓋區域進行連續監測；監測車可同時檢測二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、懸浮微粒、氨氣、苯類等汙染物，並整合風速、風向、溫度、溼度等氣象因子，有效掌握汙染源濃度變化。

此外，環保局指出，縣府今年編列新台幣1640萬元辦理垃圾車汰舊換新，協助南投市、竹山鎮、水里鄉、魚池鄉、鹿谷鄉公所更新老舊車輛；另外，爭取環境部資源循環署補助423萬元、縣府編列896萬元，協助南投市、埔里鎮、草屯鎮、名間鄉公所汰換資源回收車。