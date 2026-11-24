彰化縣長王惠美兩屆任期進入倒數，縣內公共建設近期陸續舉行落成、開工及動土典禮，從廳舍、道路、運動場館、校舍到產業園區，各類工程遍地開花。其中，王惠美的本命區鹿港更是建設焦點，光是今天就有4項重大工程接連登場，包括10億元立體停車場、文化館等大型建設，為鹿港再添大型建設。

鹿港今天舉行文化館動土典禮，縣府投入1億8000萬元，規劃興建地上2層樓建築，總樓地板面積約700坪，預計2028年底完工。文化館以「開放的文化館」為理念，規劃文化展示、互動體驗及創意交流空間，並結合遊客中心、文創商店及輕食餐飲，打造認識鹿港歷史文化的新據點。

王惠美表示，文化館位於生態公園旁，鄰近已落成的鹿港轉運站、興建中的英迪格酒店及未來捷運站點，未來透過周邊建設串聯，帶動鹿港觀光發展。

另一項大型建設是彰化縣遊客中心立體停車場暨雨水逕流分擔設施工程，今天動土，總經費高達10億元，由縣府全額自籌，預計2029年完工。工程規劃地上1樓為商場，2至4樓及屋頂層設置停車空間，可提供470席汽車停車位；地下則設置筏式基礎蓄洪池，不提供停車使用，兼具滯洪功能。

王惠美表示，優質的公共建設，要有長遠的規劃，這次興建的停車場，希望兼顧交通服務、防洪安全及永續發展。此外，鹿港轉運站也在附近，未來捷運也會延伸到鹿港，縣府預先準備，讓民眾未來生活更加便利。

教育建設方面，海埔國小多功能活動中心今天也舉行動土典禮，縣府自籌9489萬元興建，規劃室內籃球場、羽球場、舞台及多功能教室。校方過去因缺乏大型室內活動空間，體育教學及學校集會經常受到下雨、高溫等天候因素影響，工程預計2028年底前完工。

另外，彰化漁港近程計畫陸上設施工程今天舉行落成典禮，總經費約7331萬元，其中農業部漁業署補助60%、縣府自籌40%。工程以漁具倉庫為主體，規劃約270坪空間供漁民存放漁具及整補作業使用，另設置52格停車空間、哨所及廁所，進一步完善港區基礎設施。

彰化漁港近程計畫陸上設施工程今天舉行落成典禮，總經費約7331萬元，工程以漁具倉庫為主體，規劃約270坪空間供漁民存放漁具及整補作業使用。記者林敬家／攝影