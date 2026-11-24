彰化鹿港觀光人潮多，停車空間需求日益迫切，加上部分區域過去逢颱風豪雨容易淹水，彰化縣政府規劃在鹿港區漁會對面的城市車旅鹿港旅客中心站，興建立體停車場暨雨水逕流分擔設施，結合停車、商業空間及地下滯洪池，預計2029年完工，完工後可提供470席汽車停車位，並增加約2945立方公尺的滯洪空間。

今天舉行動土典禮，縣長王惠美表示，整體工程基地面積約1973坪，工期660天，工程總經費10億元，由縣府全額自籌，規劃地面以上興建立體停車場，地下則設置蓄洪池，不作為停車空間。1樓規劃商場，2至4樓及屋頂層作為停車空間，共提供470席汽車停車位，整合停車與商業服務機能，希望改善鹿港觀光區停車問題，減少車輛尋找車位造成的道路繞行及違規停車情形。

王惠美指出，工程另一項重要功能是防洪，地下將設置約2945立方公尺的雨水滯洪空間，約相當於1.5座一般標準比賽游泳池，透過電子閥門及抽水設備，在降雨期間暫存雨水，雨後再適時排入道路側溝，減輕周邊排水系統負荷。

王惠美表示，鹿港是重要觀光重鎮，隨哲遊客及地方活動增加，停車空間與交通運輸需求也日益提高，縣府從鹿港轉運站、立體停車場及防洪設施著手，逐步改善交通與環境安全；未來捷運也規劃延伸至鹿港，縣府提前做好準備，讓地方交通更加便利。

縣議員施佩妤表示，這塊基地過去曾有其他用途規劃，當時時任議員的王惠美、前鎮長李棟樑及施性鐘等人共同抗議，爭取保留土地。如今興建立體停車場，結合地上停車空間與地下蓄洪池，希望一次改善鹿港交通及淹水兩大問題，兼顧觀光發展與地方治水。