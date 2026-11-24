南投草屯「草鞋墩雅舍」為縣級歷史建築，早年是林務局員工宿舍，於日治時期興建至今已逾80年，是當地罕有保存完整的日式建築，為使其再現風華，並活化空間，林保署南投分署今動工修復，預計2028年6月完工，供文化觀光休憩。

林業保育署南投分署指出，草鞋墩雅舍為一樓雙併木造建築，日治時期是台中山林事務所草屯支所職員宿舍，至今逾80年歷史，但日式雨淋蓋板、黑色甕根瓦等整體建物結構完整，外觀及牆堵保存尚屬良好，呈現日式特殊建築技術及文化。

而因草鞋墩雅舍基地上，包含台中山林事務所草屯支所、主任宿舍、職員宿舍、倉庫等，為完整的林務工作站與宿舍群，戰後持續供林管單位使用，具歷史文化意義，經南投縣有形文化資產審議會決議通過，於2022年公告登錄為歷史建築。

該分署表示，草鞋墩雅舍建物保留珍貴的黑瓦屋頂、編竹夾泥牆及台灣檜木雨淋板等構造，具建築史或技術史價值，更見證草屯林業發展史，為此辦理「歷史建物草鞋墩雅舍修復再利用工程」，於今天（24日）動工，預計2028年6月完工。

草鞋墩雅舍修復工程將以原有形貌及材料修復為原則，優先運用既有木料、檜木漂流木製材等自然資源，結合防蟲防腐及現代結構補強技術，為歷史建築注入新的生命力，重現老建築歷史脈絡與構造風華，體現環保與文化傳承的雙重價值。

該分署表示，草鞋墩雅舍緊鄰交通要道台14線中正路，位在草屯戶政事務所、地政事務所旁，未來將整合串聯國立台灣工藝研究發展中心、中山運動公園等周邊景點及人文資源，融合生態保育、林業展示、木育體驗等供文化觀光遊憩之用。

草鞋墩雅舍興建至今逾80年歷史，仍保留黑瓦屋頂、編竹夾泥牆及台灣檜木雨淋板等構造。圖／林保署南投分署提供

草鞋墩雅舍興建至今逾80年歷史，仍保留黑瓦屋頂、編竹夾泥牆及台灣檜木雨淋板等構造。圖／林保署南投分署提供

草鞋墩雅舍興建至今逾80年歷史，仍保留黑瓦屋頂、編竹夾泥牆及台灣檜木雨淋板等構造。圖／林保署南投分署提供