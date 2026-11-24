南投歷史建築「草鞋墩雅舍」創建於日治時期，曾是林務相關業務宿舍，也是草屯保存稀少且細部構造優雅的日式木構造建築，林保署南投分署今天動工修復，要重現木造官舍風華。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，草屯鎮日治時期台中山林事務所草屯支所職員宿舍「草鞋墩雅舍」整體結構完整，外觀保存狀況尚良好，呈現日式特殊建築技術及文化，南投分署辦理「歷史建物草鞋墩雅舍修復再利用工程」開工啟動。

南投分署說，草鞋墩雅舍基地原包含台中山林事務所草屯支所、主任宿舍、職員宿舍與倉庫等，是完整林務工作站與周邊宿舍群，第二次世界大戰後持續作為台中山林管理所草屯分所、埔里林區管理處草屯工作站、林務局南投林區管理處職員宿舍，現由南投分署管理。

南投分署說，建物保留珍貴黑瓦屋頂、編竹夾泥牆與台灣檜木雨淋板等構造，具建築史或技術史價值，見證林業發展史；修復依原有形貌及材料為原則，優先運用既有木料、檜木漂流木製材，結合防蟲、防腐及現代結構補強技術，重現老建築歷史脈絡與構造風華。

南投分署表示，預計2028年6月修復完工，未來配合周邊景觀人文資源，串聯鄰近國立台灣工藝研究發展中心、新庄國小日式宿舍、中山運動公園與南投故事館等，建構觀光旅遊網絡，成為草屯融合林業展示、木育體驗與休閒生活等新據點。